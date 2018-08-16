Звезда сериала "Сваты" сообщила об угрозах от поклонника

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актриса театра "Ленком" и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко сообщила в московскую полицию об угрозах от неизвестного поклонника, который еще и просит перевести ему деньги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Полиция проводит проверку данного сообщения.
Татьяна Кравченко — народная артистка России и ведущая актриса театра "Ленком". В общей сложности она снялась более чем в 130 фильмах. Наибольшую известность получила после съемок в сериале "Сваты".