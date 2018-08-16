В Московском метро планируют раздавать защитные маски для профилактики ОРВИ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Влажные салфетки и защитные медицинские маски планируют раздавать пассажирам в московском метро в зимний период для профилактики заболеваний, в частности, гриппа и ОРВИ, сообщила журналистам замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Что касается предотвращения заболеваний, периодически в метрополитене проводится акция по раздаче влажных салфеток. В этом году наверняка тоже приготовим. Сейчас это проект, но я думаю, что в этом году мы тоже сделаем в зимний период некую раздачу либо салфеток, либо масок", — сказала она в четверг.

Она также отметила, что в столичной подземке регулярно проводится влажная уборка и дезинфекция вагонов, а около 40 тысяч сотрудников метрополитена планируют сделать вакцинацию против гриппа.