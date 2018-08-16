В Кремле призвали не забывать, по какой статье осужден Сенцов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о помиловании Олега Сенцова, призвав не забывать о статье, по которой он осужден в России.

"Я предлагаю не забывать вам о том, что речь идет об осужденном по статье "терроризм" человеке, который готовил взрыв в Крыму. Вот, наверное, нужно в первую очередь не забывать это", — сказал Песков журналистам в четверг.

Он также уточнил, что касательно гуманитарных аспектов в данных вопросах нужно следовать в первую очередь нормам российского законодательства.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.