Мособлизбирком проведет конкурс на лучшее оформление избирательного участка

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мособлизбирком с 27 августа по 20 сентября проведет конкурс на лучшее оформление избирательного участка на выборах губернатора Подмосковья среди участковых избирательных комиссий, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
Цель конкурса — активизировать деятельность участковых избирательных комиссий и, как следствие, создать условия для эффективной реализации избирательных прав граждан, говорится в раздаточных документах к заседанию избиркома.
Участников конкурса будут оценивать по нескольким критериям, среди которых обеспечение беспрепятственного доступа избирателей в помещение для голосования, наружное оформление УИКов, создание благоприятных условий для работы наблюдателей и организация тематических выставок, концертов и мест общественного питания, следует из документов Мособлизбиркома.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.