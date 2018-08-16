Мособлизбирком проведет конкурс на лучшее оформление избирательного участка

Члены комиссии готовятся к выборам губернатора Московской области на избирательном участке в городе Серпухове. Архивное фото

Члены комиссии готовятся к выборам губернатора Московской области на избирательном участке в городе Серпухове. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мособлизбирком с 27 августа по 20 сентября проведет конкурс на лучшее оформление избирательного участка на выборах губернатора Подмосковья среди участковых избирательных комиссий, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"О конкурсе на лучшее оформление избирательного участка решение принято единогласно", — сказала Хаймурзина на заседании избирательной комиссии региона.

Цель конкурса — активизировать деятельность участковых избирательных комиссий и, как следствие, создать условия для эффективной реализации избирательных прав граждан, говорится в раздаточных документах к заседанию избиркома.

Участников конкурса будут оценивать по нескольким критериям, среди которых обеспечение беспрепятственного доступа избирателей в помещение для голосования, наружное оформление УИКов, создание благоприятных условий для работы наблюдателей и организация тематических выставок, концертов и мест общественного питания, следует из документов Мособлизбиркома.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.