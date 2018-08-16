Роскачество рассказало, как следует выбирать школьные рюкзаки

Женщина выбирает рюкзак для своего ребенка к началу учебного года на школьной ярмарке в Центральном детском магазине. Архивное фото

Женщина выбирает рюкзак для своего ребенка к началу учебного года на школьной ярмарке в Центральном детском магазине. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Роскачество завершило проверку школьных рюкзаков в России; кроме того, эксперты подготовили рекомендации, на что стоит обращать внимание при выборе рюкзаков для детей, говорится в сообщении Роскачества.

"В рамках спецпроекта, эксперты анонимно закупили различные виды и категории рюкзаков и ранцев популярных торговых марок российского и зарубежного происхождения. Испытания прошли рюкзаки и портфели с мягкой и жесткой спинкой для разных возрастных групп. По внешнему виду и месту продажи данные рюкзаки позиционировались как школьные товары", — говорится в сообщении.

Организация отмечает, что описание о товарах на этикетках в большинстве случаев было довольно скудным. "Ни о весе, ни о размерах товара почти нигде не сообщалось", — приводит пример Роскачество. Стоимость рюкзаков составила от 709 рублей до 12,5 тысячи рублей за единицу товара. Большинство товаров оказалось китайского производства, но также были образцы производства РФ, Германии, Японии и Сербии.

При этом у части рюкзаков страну происхождения определить не удалось. Все товары были изучены по 92 параметрам качества и безопасности, среди которых — масса, размер, оснащение светоотражающими элементами и токсичность.

Идеальный рюкзак



Роскачество указывает, что правильный школьный рюкзак для детей младшей и средней школьной группы оснащен твердой несгибаемой спинкой, она равномерно распределяет нагрузку по спине, не вредя осанке ребенка. "Кроме того, хороший школьный рюкзак имеет широкие лямки (не менее 3,5-4 сантиметров) и возможность регулировки ремней, а также плотно прилегает к телу", — добавляется в релизе.

"Материал рюкзака должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки, а его корпус – формоустойчивым. Снаружи на рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы, а внутри — не меньше двух отделений, либо специальный карман или вкладыш для ручек и карандашей", — продолжает организация.

Эксперты Роскачества также приводят рекомендации, как выбрать качественный рюкзак для ребенка. Сперва нужно посмотреть на этикетку, на маркировке обязательно должна быть информация об идентификационных признаках товара. "Должно быть четкое указание, что это именно школьный рюкзак, а не туристический или городской", — поясняется в сообщении.

Кроме того, на маркировке должна быть информация об изготовителе, стране производства и детальная информация о составе материалов. Информация должна быть представлена на русском языке. Необходимо проверить, для ребенка какого возраста предназначен рюкзак: для детей младшей школьной группы рюкзаки должны быть легче и меньше.

Помимо этого, следует оценить массу и размер изделия. "Для детей младшего школьного возраста рюкзак не должен весить более 700 граммов, для средних классов — не более килограмма", — указывает Роскачество. При визуальном осмотре рюкзака нужно посмотреть на спинку — для детей младшей и средней школы ранец должен иметь твердую, несгибаемую спинку.

Результаты проверок



Впрочем, отмечает организация, на практике идеальный школьный рюкзак найти оказалось сложно. "Производители пользуются тем, что на ранце можно не указывать, что он предназначен для ребенка, и не всегда соблюдают более строгие нормы, которые установлены в отношении продукции для детей", — поясняется в релизе.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении, отмечает, что в продаже такие рюкзаки легально стоят рядом с ученическими. "Не всегда родители могут четко идентифицировать, для каких целей предназначен рюкзак. "Городские", "туристические" рюкзаки с мягкой спинкой, товары "неправильного" размера не подходят для детей младшей школьной группы", — подчеркивает она.

В рамках исследования эксперты Роскачества проверяли маркировку закупленных рюкзаков — она должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной. "Производители семи рюкзаков допустили в маркировке нарушения — она либо отсутствовала вовсе, либо была не на русском языке, либо не содержала информации о стране изготовления и составе используемых материалов", — отмечает организация.

Кроме того, были проведены исследования на токсичность и уровень формальдегида, а также интенсивность запаха. "Отклонений по этим показателям безопасности эксперты не выявили, однако, родителям перед покупкой рюкзака стоит оценить интенсивность запаха и при малейшем подозрении лучше отказаться от покупки", — напоминает Роскачество.

Вес некоторых ранцев для учеников начальной школы превысил установленные техрегламентом 700 граммов. "Согласно результатам исследования, у некоторых рюкзаков спинка была пусть и анатомическая (рельефная), но все же мягкая, сгибаемая — из мягкого пенополиуретана или вспененного полиэтилена. Такой рюкзак подойдет для школьника от 14 лет, но никак не для ученика начальных классов", — добавляется в релизе.

Роскачество отмечает, что результаты исследования показывают: в целом родителям не стоит беспокоиться о потребительских свойствах рюкзаков, качестве их пошива и прочности. "Основная проблема этого рынка — отсутствие информирования потребителей о назначении рюкзака и мимикрия (различных рюкзаков – ред.) под школьные ранцы для детей младшей группы", — указала замруководителя организации Саратцева.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".