МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Москвы разорвали инвестиционные контракты общей стоимостью 50 миллиардов долларов ради сохранения городской среды, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

Всего, по словам градоначальника, расторгнуто порядка одной тысячи таких контрактов.

"Период, можно сказать, в прошлом, хотя давление постоянно идет. Но в основном эти проблемы ушли в прошлое. Почему? Потому что с самого начала мы сказали, что так не будет, и разорвали около тысячи инвестиционных контрактов. Реальные очень серьезные инвестиционные контракты, но они приводили к полному искажению городской среды, особенно в центре города. Это около 50 миллиардов долларов инвестиций, от которых мы отказались", — сказал Собянин в ответ на вопрос, "прессуют" ли мэра большими деньгами девелоперы и инвесторы, которые хотят строить в городе.

Градоначальник добавил, что инвестиционный объем при этом не уменьшился, а увеличился вдвое.

Ранее мэр сообщил, что в Москве в ближайшие годы предстоит модернизировать значительное количество районных объектов культуры, в том числе будут обновлены библиотеки, дома культуры и музыкальные школы.