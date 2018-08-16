Собянин: каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Каждый десятый россиянин получает пенсию и медобслуживание за счет отчислений москвичей в пенсионные фонды и фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

"Незаслуженных денег в Москве, я считаю, нет. Более того, есть предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот: каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования", — сказал Собянин.

Мэр также напомнил, что в 2018 году сумма налоговых отчислений столицы в федеральный бюджет сравнялась с объемом трансфертов, которые федеральный бюджет передает остальным регионам России.

"Наоборот, Москва является крупнейшим донором. И в этом ничего парадоксального нет — все крупные города являются донорами, даже столичные города регионов так же являются донорами своих регионов. И это не какой-то фокус, дело в том, что в крупных городах производительность труда значительно выше, чем в небольших городах и сельских поселениях", — подчеркнул Собянин.