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Региональные УМВД закупают мобильные сканеры для взятия отпечатков онлайн

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнятие отпечатков пальцев. Архивное фотоСнятие отпечатков пальцев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Региональные главки полиции закупают мобильные ладонные дактилоскопические сканеры для проведения идентификации личности в режиме реального времени. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Сканирование отпечатка пальца. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Около недели назад в силу вступил приказ МВД РФ от 19 июня, который утверждает порядок проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени.

Согласно тексту приказа, отпечатки пальцев берутся в режиме онлайн, чтобы установить личность человека, который не способен в силу возраста или состояния здоровья сообщить данные о себе. Кроме того, подобная процедура проводится, если у человека нет документов, а также для подтверждения личности. Приказ устанавливает перечень категорий лиц, которые не проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, если их личность установили по отпечаткам в режиме онлайн.

К этим категориям относятся граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, которых подвергли административному аресту. Также это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые просят предоставить политическое, временное убежище или признать их беженцами на территории России. В данный перечень входят граждане, которые обратились с заявлениями о выдаче разрешений на временное проживания или вида на жительство. Ограничиться установлением личности по отпечаткам в режиме онлайн могут иностранцы и лица без гражданства, которым выдают патент или разрешение на работу в РФ.

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© AFP 2018 / Lars Hagberg
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Как говорится в тексте приказа, если отпечатки проверяемого гражданина совпадают с отпечатками другого лица, информация о котором хранится в дактилоскопической информационной системе МВД, то полицейский докладывает о результатах проверки своему начальнику. Если проверка в режиме онлайн устанавливает, что отпечатки пальцев принадлежат человеку в розыске, приказ предписывает сотруднику доложить начальнику и сообщить об этом самому проверяемому.

В данный момент на портале размещены закупки от управлений МВД по Москве, Красноярскому, Ставропольскому краям, Новосибирской, Курской, Кемеровской, Белгородской, Томской, Челябинской, Архангельской, Вологодской, Пензенской областям, Удмуртской, Чувашской республике, Татарстану, Коми, Калмыкии, Карелии, ХМАО и ЯНАО.

Суммы закупок колеблются от 1 миллиона (ЯНАО и Челябинская область) до 75 миллионов (Москва) рублей. В документациях практически всех аукционов говорится о ладонном дактилоскопическом сканере "Папилон ДС-45". Он предназначен для сканирования отпечатков пальцев (бескрасковая прокатка), контрольных оттисков (оттисков четырех пальцев каждой руки и оттиски больших), а также оттисков ладоней. В частности, столичное управление МВД планирует закупить 360 сканеров отпечатка ладони и 980 сканеров отпечатка пальца.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Закупаемый сканер, согласно техзаданию, должен обеспечивать сканирование участков (зон) рук, а именно: контактной поверхности одного пальца при получении отпечатка пальца прокаткой "от ногтя к ногтю" или методом оттиска, четырех пальцев одной руки при получении их отпечатков методом оттиска, двух больших пальцев обеих рук при получении их отпечатков методом оттиска, а также ладони.

В комплекте поставки должно быть прикладное программное обеспечение, которое позволяет выбрать режим сканирования (по типам дактилоскопических отпечатков), определить наличие фиксированного отпечатка, контролировать качество изображения отпечатков, получать дактилоскопические изображения, соответствующие стандартам при работе со "сложными" отпечатками рук (сухими, стертыми, с низким рельефом папиллярных линий, влажными).

"Папилон ДС-45" входит в мобильный комплекс дактилоскопической регистрации и оперативных проверок. Данный комплекс позволяет создавать текстовые установочные данные, контрольные оттиски, прокатанные отпечатки пальцев, оттиски ладоней, а также фотоизображения внешности и особых примет. Кроме того, с его помощью можно хранить всю созданную информацию в локальной базе данных.

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