Васильева: нет необходимости менять пятибалльную систему оценки в школах

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пятибалльная система оценки в школах традиционна для России, переход на другую систему вряд ли возможен и необходим, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Ранее "Известия" сообщали, что в ходе круглого стола с участием представителя Рособрнадзора и профильных экспертов обсуждался вопрос о системе школьных оценок, среди прочего звучали предложения о возможном пересмотре нынешней пятибалльной системы. Однако заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев заявил РИА Новости, что с подобными инициативами Рособрнадзор не выступал, необходимость замены действующей системы оценок высказывалась в ходе дискуссии лишь в качестве экспертного мнения.

"Пятибальная система существует у нас 75 лет, идея перехода время от времени обсуждается, сейчас она начала обсуждаться более активно. Дело в том, что она традиционна для нашей страны и для ряда европейских стран. Думаю, что дальше дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало… Я думаю, что вряд ли возможно и необходимо переходить (на другую систему – ред.)" — сказала журналистам Васильева.