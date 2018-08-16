Кандидатам в приемные родители хотят ужесточить требования для опекунства

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит законодательную инициативу по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители и сокращению допустимого числа усыновляемых одной семьей детей, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

В начале августа уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова после гибели приемного ребенка в Татарстане от побоев опекуна призвала к реформе органов опеки и стандартизации подходов к передаче детей в приемные семьи. Она также неоднократно выступала за усовершенствование законодательства в этой сфере. Резонансные случаи насилия над приемными детьми со стороны их новых родителей происходили в последнее время и в других регионах России.

"Мы вносим предложения, это законодательные предложения… Ужесточатся требования к кандидатам на высокое звание родителей и ужесточатся требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями", — заявила журналистам Васильева.

Она отметила, что министерство выступает и за сокращение количества детей, которых разрешено передавать одной приемной семье (сейчас — до восьми человек).

"Это не детский сад, это не детский дом семейный. Это другая форма. Семейный детский дом — это замечательная история, только не про это. Это второе предложение, которое нами сейчас будет внесено, оно обговаривается", — добавила министр.

При этом она не уточнила, какое количество приемных детей в одной семье предлагается считать допустимым.

Министр пояснила, что все "трагические случаи" в приемных семьях, которые произошли в этом году, были проанализированы министерством.

"Вывод был не очень утешительный. Подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно", — говорит Васильева.

Она также убеждена, что нельзя обойтись без развития системы помощи замещающим семьям — "психологической, педагогической, юридической, медицинской, материальной".

"По этим направлениям мы должны помочь семьям, которые взяли на себя такое мудрое и сложное решение — усыновить ребенка. И я глубоко убеждена, что если навалиться на эту проблему всем, то мы сможем реально сократить, прежде всего, число детей, которые воспитываются вне семьи", — считает министр.

На вопрос журналистов о возможности разрешения усыновлять детей парам с ВИЧ Васильева ответила, что сама лично "далека от этой идеи".