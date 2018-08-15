В Челябинске детей выселяют из-за долга: омбудсмен пообещал помощь

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Наиболее приемлемым вариантом решения проблемы Алексея Березина и троих его детей, которых по решению суда выселяют из квартиры в Челябинской области из-за ипотечного долга в размере 947 тысяч рублей, являются переговоры с банком о реструктуризации долга, считает уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.
"Ситуация не уникальная – закредитованность населения в целом большая, и ко мне уже обращались семьи с подобными проблемами… Люди не знают, как выйти из ситуации… Можно было попросить отсрочку решения суда на срок 3-5 лет, папа (Березин — ред.) этого не знал. Можно с банком договориться о реструктуризации – мы фиксируем основной долг, который составляет 850 тысяч рублей… Для нас был бы приемлем вариант с реструктуризацией основного долга… Мы поедем на переговоры со Сбербанком, будем договариваться до завтрашнего дня", — сказала Павлова журналистам. По ее словам, исходя из практики работы, в таких ситуациях банки с пониманием относятся к проблеме и реструктуризируют долг.
Меры поддержки
В администрации Красноармейского района РИА Новости сообщили, что семье Березиных будет оказана помощь из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей, которые также можно израсходовать на погашение кредита.
По данным управления соцзащиты Красноармейского района, семья Березиных состоит на учете в управлении как малообеспеченная с 2015 года, все меры социальной поддержки ей оказываются. В том числе выплачивается материальная помощь – так, весной было выплачено 5 тысяч рублей, старшему ребенку ежегодно помогают собраться в школу, закупая необходимые принадлежности, также ежемесячно Алексей Березин получает компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1,2 тысячи рублей.
Как сообщил РИА Новости Алексей Березин, он сможет выплачивать кредит, у него есть постоянное место работы – совхоз "Дубровский", где он работает пять дней в неделю слесарем. Также он получает ежемесячное пособие по потере кормильца, а с детьми ему помогает бабушка: двое детей ходят в садик, третий — школьник.
Курилин добавил, что кредитный договор не предусматривал страхование жизни заемщика, при его заключении семья этого не сделала, видимо, из-за нехватки денежных средств.