В Челябинске детей выселяют из-за долга: омбудсмен пообещал помощь

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Наиболее приемлемым вариантом решения проблемы Алексея Березина и троих его детей, которых по решению суда выселяют из квартиры в Челябинской области из-за ипотечного долга в размере 947 тысяч рублей, являются переговоры с банком о реструктуризации долга, считает уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

По данным пресс-службы омбудсмена, трое несовершеннолетних детей проживают в Красноармейском районе в поселке Дубровка с их отцом — Алексеем Березиным. В апреле 2015 года его бывшая жена умерла, у нее остался непогашенный ипотечный кредит на квартиру. Супруги развелись в 2009 году, ипотека была взята в 2013 году, дети вступили в права наследования. Красноармейский районный суд вынес решение о взыскании задолженности по ипотечному договору и взыскании квартиры, решение суда не вступило в законную силу. В среду Павлова посетила семью Березиных.

"Ситуация не уникальная – закредитованность населения в целом большая, и ко мне уже обращались семьи с подобными проблемами… Люди не знают, как выйти из ситуации… Можно было попросить отсрочку решения суда на срок 3-5 лет, папа (Березин — ред.) этого не знал. Можно с банком договориться о реструктуризации – мы фиксируем основной долг, который составляет 850 тысяч рублей… Для нас был бы приемлем вариант с реструктуризацией основного долга… Мы поедем на переговоры со Сбербанком, будем договариваться до завтрашнего дня", — сказала Павлова журналистам. По ее словам, исходя из практики работы, в таких ситуациях банки с пониманием относятся к проблеме и реструктуризируют долг.

Меры поддержки

Кроме того, есть возможность, так как семья многодетная, подать заявление на получение земельного участка, который предполагается таким семьям в рамках областного закона "О бесплатном выделении земельных участков". Но закон предполагает отказ от участка в пользу денежной компенсации – а это около 250 тысяч рублей, которые можно впоследствии направить на погашение кредита, уточнила Павлова.

В администрации Красноармейского района РИА Новости сообщили, что семье Березиных будет оказана помощь из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей, которые также можно израсходовать на погашение кредита.

По данным управления соцзащиты Красноармейского района, семья Березиных состоит на учете в управлении как малообеспеченная с 2015 года, все меры социальной поддержки ей оказываются. В том числе выплачивается материальная помощь – так, весной было выплачено 5 тысяч рублей, старшему ребенку ежегодно помогают собраться в школу, закупая необходимые принадлежности, также ежемесячно Алексей Березин получает компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1,2 тысячи рублей.

Как сообщил РИА Новости Алексей Березин, он сможет выплачивать кредит, у него есть постоянное место работы – совхоз "Дубровский", где он работает пять дней в неделю слесарем. Также он получает ежемесячное пособие по потере кормильца, а с детьми ему помогает бабушка: двое детей ходят в садик, третий — школьник.

Как заявил РИА Новости юрист Вячеслав Курилин, реструктуризация долга была бы самым выгодным для семьи способом решения проблемы. "Доход у семьи около 32-35 тысяч рублей в месяц, этого достаточно для выплаты, например, ежемесячного кредита в размере 8 тысяч рублей. Завтра состоится судебное заседание в областном суде, будем надеяться, что договориться с банком удастся и будет оставлен основной долг в 850 тысяч рублей", — отметил он.

Курилин добавил, что кредитный договор не предусматривал страхование жизни заемщика, при его заключении семья этого не сделала, видимо, из-за нехватки денежных средств.