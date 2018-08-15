В Пскове нашли "квитанцию" времен Петра I на право ношения бороды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Псковские археологи в найденном два года назад кладе обнаружили "бородовую копейку" времен Петра I, подтверждавшую оплату права носить бороду, сообщила РИА Новости в среду старший научный сотрудник "Псковского археологического центра" Татьяна Ершова.

"Среди серебряных монет со временем выпуска от XIV века до (периода правления) Николая II нашлась одна медная монета, которую называют "бородовая копейка"… Можно сказать, что это квитанция (об уплате налога на бороду), которая подтверждает, что мужчина носит бороду и заплатил за это право… Монета, на одной из сторон которой есть надпись "Деньги взяты", датирована 1699 годом, она подлинная и имела хождение", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, до обнаружения "бородовой копейки" при исследовании так называемого Подзноевского клада, найденного при раскопе двора Подзноева в Пскове в 2016 году, в России был известен единственный подобный экземпляр, который хранится в Эрмитаже.

"Эти монеты выпускались в 1699, 1705, 1710 и 1715 годах, а сам указ Петра I о необходимости платить за право ношения бороды действовал с 1698 по 1772 год", — добавила Ершова.

Она напомнила, что Подзноевский клад насчитывает около 5 тысяч артефактов, и его изучение, предполагающее и реставрацию археологических находок, пока не завершено.