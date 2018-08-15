Замглавы Кубани призвал снижать число ДТП с помощью интеллектуальных систем

КРАСНОДАР, 15 авг — РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский призвал для снижения аварийности на дорогах региона применять интеллектуальные системы управления дорожным движением и совершенствовать механизмы фиксации нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации региона.

В сообщении отмечается, что в Краснодаре состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел вице-губернатор Анатолий Вороновский. По данным краевых властей, в 2018 году на дорогах Краснодарского края снизилось количество погибших на 4,4%. Вместе с тем, количество ДТП не снижается.

"По словам вице-губернатора, для снижения аварийности необходимо применять интеллектуальные системы управления дорожным движением и совершенствовать механизмы фиксации нарушения правил дорожного движения", — говорится в сообщении. Вороновский также призвал дорожные службы при формировании плана работ по ремонту, строительству и реконструкции трасс уделять повышенное внимание тем участкам дорог, на которых чаше всего происходят ДТП.

Вице-губернатор призвал обратить особое внимание на ситуацию глав Староминского, Курганинского, Красноармейского, Мостовского, Новопокровского, Тимашевского, Темрюкского районов и Новороссийска. В этих муниципалитетах отмечен рост аварийности по количеству ДТП, числу погибших и получивших ранения, отмечает ведомство.

Вороновский поручил руководителям территорий провести внеочередное заседание муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, рассмотреть причины роста ДТП и принять меры по их предотвращению.

Краснодарский край по уровню автомобилизации занимает ведущее место в России. В регионе зарегистрировано 2,4 миллиона транспортных средств, 1,8 миллиона из них – легковые автомобили.

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