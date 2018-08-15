Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин считает, что в социальных сетях не хватает позитивного контента.

Ранее глава государства приехал на образовательный форум "Машук", где пообщался с его участниками. Так, руководитель проекта "Студенческий медиахолдинг" Висраил Хадиев рассказал Путину, как создается контент для студенческих телестудий. Он отметил, что преимущественно контент распространяется в соцсетях, а в будущем студия намерена сотрудничать с региональными телеканалами.

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", — отреагировал Путин.

Развитие молодежного спорта

На форуме также обсудили тему массового молодежного спорта. Один из представителей Ассоциации студенческих спортивных клубов рассказал российскому лидеру, что за четыре с половиной года молодые активисты проделали большую работу по созданию студенческих спортклубов и организации различных чемпионатов и турниров.

"Это движение, на мой взгляд, чрезвычайно важное. Нужно, конечно, заниматься развитием клубного студенческого спорта и организовывать соревнования между вузами", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что надо обязательно помогать волонтерам в этом вопросе.

Спасение человеческих жизней

Еще один участник форума рассказал Путину о своем добровольческом проекте по оказанию помощи на воде и во время лесных пожаров, в котором приняли участие более ста человек. При этом один волонтер спас троих человек на Каспийском море, отметил молодой человек..

"Во-первых, это само по себе важное — спасение жизни человека. А, во-вторых, что касается второго направления, пожаротушение, мы понимаем, насколько это актуально сейчас", — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что поддержку добровольцев по борьбе с чрезвычайными ситуациями можно считать хорошей профилактикой.

Находчивость российского императора

Кроме того, президент посетил шатер "Про героев", где ему показали проекты фильмов, рассказывающих о героях и истории России.

Один из них посвящен сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который учился во Втором пажеском корпусе и вырос при дворе Николая I. В ту эпоху это послужило мощным стимулом для объединения России и Северного Кавказа.

Президент позитивно отозвался о проектах, отметив при этом, что и сам Николай I был "неординарной личностью". После этого он пересказал историю про императора, которую сам недавно услышал. По его словам, Николай I часто проезжал по маршруту мимо одного места, где подразделение солдат было занято на хозяйственных работах. "Он с ними здоровался: "Здорово, молодцы!". Они ему отвечали: "Здравия желаем, Ваше императорское Величество!", — рассказал Путин.

Там же работало и другое подразделение: солдаты, которые провинились и отрабатывали наказание на гауптвахте, с ними здороваться было не положено, продолжил президент. "Но Николай несколько дней ездил (мимо), потом все-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким образом, дал и им возможность поздороваться (с царем — ред.)", — рассказал Путин с улыбкой.

Волонтеры эффективнее чиновников

В заключение Путин отметил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники.

"Деятельность добровольцев, волонтеров, к сожалению для государства, чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур", — подчеркнул он.

Путин признался, что всегда поражается тому, что волонтерская работа не обусловлена никакими прагматическими интересами, в том числе получением прибыли. "Все это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывом души. А, как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора, чем человеческое сердце", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такая деятельность, которая идет от сердца, достигает максимального эффекта.

Путин сказал, что ему были интересны все проекты, с которыми он познакомился на форуме. Про его словам, все, что делают добровольцы — востребовано.

Президент отметил, что в такой работе во многом заключается сила малой родины каждого волонтера и сила всей страны.

Напоследок Путин сделал фото на память с участниками форума.