ОНФ рассказал об обеспеченности сел врачами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что показатели обеспеченности жителей сельской местности врачами и средним медперсоналом в прошлом году были почти на 40% ниже, чем в общем по стране, сообщила пресс-служба ОНФ.

"В сельской местности показатели обеспеченности жителей врачами и средним медперсоналом в 2017 году были почти на 40% ниже, чем в общем по стране. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье", проанализировав информацию Минздрава России по этим показателям", — говорится в сообщении.

Эксперты составили соответствующие рейтинги регионов. Так, в сельской местности обеспеченность врачами в прошлом году была на 39,6% ниже, чем в общем по всей территории страны, а смертность сельского населения выше, чем в городе, на 14,8%. Хуже всего ситуация в Псковской, Саратовской и Брянской областях, Республике Марий Эл, Кемеровской области. В число регионов, где самая высокая обеспеченность врачами на селе, эксперты включили, в частности, Ямало-Hенецкий автономный округ, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Ульяновскую и Томскую области.

Обеспеченность средним медицинским персоналом в сельской местности тоже значительно ниже, чем в целом по стране — на 38,1%. В список регионов с наименьшими показателями на 10 тысяч населения в 2017 году вошли, к примеру, Псковская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская и Кемеровская области. Самыми высокими цифрами отличились, в частности, Ненецкий и Ямало-Hенецкий автономные округа, Ульяновская область, Чукотский автономный округ, Республика Коми.

По мнению члена центрального штаба ОНФ, директора Фонда "Здоровье" Эдуарда Гаврилова, чтобы повысить доступность медпомощи для граждан, "нужно привлекать в сельскую местность квалифицированных медицинских специалистов".

"Без профессиональных врачей, фельдшеров, медсестер невозможно добиться исполнения целевых показателей "майского указа". Поэтому мы продолжим следить за ситуацией в здравоохранении регионов", — цитирует пресс-служба движения слова Гаврилова.