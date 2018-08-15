"Артек" готов принять спасенных из пещеры таиландских детей в любое время

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Спасенные в июне из затопленной пещеры в Таиланде подростки из тайской юниорской команды приглашены в "Артек" и могут сами выбрать удобную для них смену, сообщил РИА Новости директор центра Алексей Каспржак.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что спасенные из пещеры Тхам Луанг подростки из тайской юниорской футбольной команды приглашены в международный детский центр "Артек".

"Приглашение направлено, ответа мы еще получить не успели. Мы готовы принять детей в любое удобное для них время", — сказал Каспржак.

Директор "Артека" напомнил, что центр работает круглогодично, поэтому при положительном решении детей и их родителей они смогут приехать в Крым в любую удобную для них смену.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток. При проведении операции погиб бывший старший сержант ВМС Таиланда, боевой пловец Саман Кунан.

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