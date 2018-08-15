Уровень пенсий необходимо поднять до 20-25 тысяч рублей, заявил Володин

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие годы необходимо увеличить размер пенсий в России до 20-25 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты, Володин в среду провел рабочее совещание по подготовке парламентско-общественных слушаний, намеченных на 21 августа.

"Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает", — заявил Володин журналистам по итогам совещания.

Он добавил, что "дыра" в Пенсионном фонде будет увеличиваться.

"И если сейчас за счет федерального бюджета в Пенсионный фонд перечисляется 3,336 триллиона рублей (около 40% объема Пенсионного фонда и 20 % от расходов федерального бюджета), закрывая тем самым его дефицит, то уже в ближайшем будущем средств надо будет перечислять почти в два раза больше", — отметил Володин.

"Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20-25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", — заявил Володин.