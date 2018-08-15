Уроженка Сирии поблагодарила Путина за сохранение мира

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Уроженка Сирии, которая занимается волонтерскими проектами в России, поблагодарила президента РФ Владимира Путина за помощь сирийскому народу и сохранение мира.

Глава государства во время посещения образовательного форума "Машук" пообщался с его участниками. Ребята встретили его на своем отрядном месте и рассказали о создаваемых проектах в сфере добровольчества. Среди них была уроженка Сирии Алина Шейхо-Аллор, которая получила российское гражданство в 2013 году: ее мама является русской, а отец — сириец. Выпускница российского вуза была волонтером на чемпионате мира по футболу 2018 года, а в 2016 году стала обладателем премии "Студент года" в номинации добровольчество.

"От своего лица хотела бы поблагодарить Россию за возможность жить, учиться. Здесь есть тепло, электричество, вода. Отдельное спасибо от всего сирийского народа вам и нашим героям, которые сейчас сохраняют мир в Сирии", — сказала Шейхо-Аллор.

Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает властям Сирии бороться с террористическими группировками.

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