Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в социальных сетях не хватает позитивного контента.

Во время посещения президентом образовательного форума "Машук" и общения с его участниками автор и руководитель проекта "Студенческий медиахолдинг" Висраил Хадиев рассказал Путину о том, как создается контент для студенческих телестудий. Он отметил, что преимущественно контент распространяется в социальных сетях, а в дальнейшем студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами.

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", — отреагировал Путин.

Кроме того, участники форума отметили, что на конкурс "Доброволец России" в текущем году подано уже более 12 тысяч заявок, из которых 1 тысяча — проекты добровольцев из СКФО.

Они также кратко рассказали Путину о результатах своей работы в сфере семейного волонтерства, а также по созданию добровольческих центров по оказанию помощи на водных объектах и при тушении лесных пожаров.