Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в социальных сетях не хватает позитивного контента.
"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", — отреагировал Путин.
Кроме того, участники форума отметили, что на конкурс "Доброволец России" в текущем году подано уже более 12 тысяч заявок, из которых 1 тысяча — проекты добровольцев из СКФО.
Они также кратко рассказали Путину о результатах своей работы в сфере семейного волонтерства, а также по созданию добровольческих центров по оказанию помощи на водных объектах и при тушении лесных пожаров.