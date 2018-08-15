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Общество

Жилые дворы в Москве будут благоустраивать каждые семь лет

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДетская игровая площадка и цветочная клумба во дворе дома в Москве. Архивное фотоДетская игровая площадка и цветочная клумба во дворе дома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин включил в свою предвыборную программу планомерное благоустройство районов города, в частности, он рассказал, что жилые дворы будут обновлять каждые семь лет.

Ранее сообщалось, что избирательная программа Собянина будет сосредоточена на проблематике и особенностях каждого городского района и будет пронизана идеей "Мой район — мой город".

"Мы будем продолжать идти в районы. Кстати, насчет дворов — формально все дворы Москвы благоустроены. Но когда мы делали первый двор, ко мне приходили люди из соседних дворов и говорили: "Сергей Семенович, вы молодцы, что вы сделали такой двор, но мы такой же хотим". Проходило какое-то время, пять — шесть лет, и люди, которые живут во дворе, который мы благоустраивали первым, приходят и говорят: "посмотрите, что вы в соседних дворах сделали, мы так же хотим", и просили сделать благоустройство у них", — рассказал мэр на встрече с экспертами в сфере благоустройства в своем предвыборном штабе в среду.

Собянин заметил, что многие дворы, в которых благоустройство было проведено изначально, уже морально и физически устарели — устарели детские и спортивные площадки, и сами проекты благоустройства были иными.

Красота - снаружи: благоустроенные дворы Москвы
© КГХРаботы по благоустройству площадки у дома 17 на 3-й улице Марьиной рощи выполнялись с учетом предложений жителей и местного совета депутатов, которые тщательно контролировали процесс реконструкции.

В результате благоустройства площадка стала ярким и многофункциональным местом для отдыха и досуга. В центре появился игровой комплекс в виде московского Кремля, старое покрытие заменили на новое и безопасное, а по периметру для удобства родителей и пенсионеров установили лавочки. Рядом с каждой скамейкой оборудовали урны для мусора. Помимо исследования игрового комплекса, дети могут повозиться в новой песочнице и покачаться на качелях. А главной "фишкой" двора стала площадка для уличных шахмат площадью 18 квадратных метров.

Благоустройство коснулось и территории, прилегающей к детской площадке: здесь высадили живую изгородь, уложили новый газон и поменяли ограждение.
Двор на Марьиной роще
© КГХ
Работы по благоустройству площадки у дома 17 на 3-й улице Марьиной рощи выполнялись с учетом предложений жителей и местного совета депутатов, которые тщательно контролировали процесс реконструкции.

В результате благоустройства площадка стала ярким и многофункциональным местом для отдыха и досуга. В центре появился игровой комплекс в виде московского Кремля, старое покрытие заменили на новое и безопасное, а по периметру для удобства родителей и пенсионеров установили лавочки. Рядом с каждой скамейкой оборудовали урны для мусора. Помимо исследования игрового комплекса, дети могут повозиться в новой песочнице и покачаться на качелях. А главной "фишкой" двора стала площадка для уличных шахмат площадью 18 квадратных метров.

Благоустройство коснулось и территории, прилегающей к детской площадке: здесь высадили живую изгородь, уложили новый газон и поменяли ограждение.
© КГХВо дворе дома 15 по улице Берзарина (район Хорошево-Мневники) дети могут почувствовать себя настоящими принцами и принцессами. В рамках благоустройства здесь появилась беседка в виде сказочной кареты, в которой малыши могут вдоволь посекретничать вдали от родительских ушей.

Кроме беседки, на площадке обновили игровой комплекс с горками, установили бортовой камень и новое ограждение, высадили кустарники в живую изгородь. По соседству с игровым комплексом расположились карусели для разных возрастов, качели на пружинах и яркая песочница с развивающими счетами.

Кстати, недалеко от детской площадки благоустроили и спортивную зону. Здесь появились уличные тренажеры для силовых упражнений и турники.Двор на Берзарина
© КГХ
Во дворе дома 15 по улице Берзарина (район Хорошево-Мневники) дети могут почувствовать себя настоящими принцами и принцессами. В рамках благоустройства здесь появилась беседка в виде сказочной кареты, в которой малыши могут вдоволь посекретничать вдали от родительских ушей.

Кроме беседки, на площадке обновили игровой комплекс с горками, установили бортовой камень и новое ограждение, высадили кустарники в живую изгородь. По соседству с игровым комплексом расположились карусели для разных возрастов, качели на пружинах и яркая песочница с развивающими счетами.

Кстати, недалеко от детской площадки благоустроили и спортивную зону. Здесь появились уличные тренажеры для силовых упражнений и турники.
© КГХА вот дворы на Коломенской набережной, дома 24 и 21, корпус 1, могут похвастаться необычным подходом к ландшафтному оформлению. Здесь в рамках благоустройства разбили настоящий сад: высадили новые цветники и деревья, огородив их цветной изгородью, установили клумбу-корзину. Ярким штрихом в цветочном дизайне стала растительная композиция в форме дамской шляпы с кокетливо повязанной ленточкой.

На детской площадке обновили 15 малых архитектурных форм, установили лавочки и урны, а также поставили стенды, на которых размещается актуальная для местных жителей информация. Подходы к площадке и дворовые пешеходные дорожки тоже благоустроили. В общей сложности в рамках работ заменили 700 квадратных метров асфальта и 120 квадратных метров тротуарной плитки.Двор на Коломенской набережной
© КГХ
А вот дворы на Коломенской набережной, дома 24 и 21, корпус 1, могут похвастаться необычным подходом к ландшафтному оформлению. Здесь в рамках благоустройства разбили настоящий сад: высадили новые цветники и деревья, огородив их цветной изгородью, установили клумбу-корзину. Ярким штрихом в цветочном дизайне стала растительная композиция в форме дамской шляпы с кокетливо повязанной ленточкой.

На детской площадке обновили 15 малых архитектурных форм, установили лавочки и урны, а также поставили стенды, на которых размещается актуальная для местных жителей информация. Подходы к площадке и дворовые пешеходные дорожки тоже благоустроили. В общей сложности в рамках работ заменили 700 квадратных метров асфальта и 120 квадратных метров тротуарной плитки.
© КГХЖителям двора дома 34 по улице Новаторов на юге Москвы повезло больше многих. В рамках благоустройства здесь, аккурат за детской площадкой, появился сухой фонтан. В жаркие летние дни местным москвичам даже не обязательно выбираться на речку – охладиться у воды теперь можно в собственном дворе.

На детской площадке обустроили игровой сказочный городок, добавили малых архитектурных форм и лавочек для отдыха. Чтобы гулять было комфортно не только днем, но и вечером, во дворе установили 23 новых фонаря, а деревья и клумбы украсили с помощью архитектурно-художественной подсветки.

Кстати, после благоустройства во дворе стало на 48 деревьев и 300 квадратных метров клумб больше.Двор на улице Новаторов
© КГХ
Жителям двора дома 34 по улице Новаторов на юге Москвы повезло больше многих. В рамках благоустройства здесь, аккурат за детской площадкой, появился сухой фонтан. В жаркие летние дни местным москвичам даже не обязательно выбираться на речку – охладиться у воды теперь можно в собственном дворе.

На детской площадке обустроили игровой сказочный городок, добавили малых архитектурных форм и лавочек для отдыха. Чтобы гулять было комфортно не только днем, но и вечером, во дворе установили 23 новых фонаря, а деревья и клумбы украсили с помощью архитектурно-художественной подсветки.

Кстати, после благоустройства во дворе стало на 48 деревьев и 300 квадратных метров клумб больше.
© КГХВ список претендентов на звание лучшего благоустроенного двора попала и площадка в районе Марьино. У дома 12/12 на Новомарьинской улице прошли масштабные благоустроительные работы. Здесь отремонтировали асфальт, бортовой камень, сеть пешеходных дорожек и площадок для отдыха.

Чтобы детям было, где развлечься, обновили игровую зону. Во дворе установили новые качели, горки и современный игровой комплекс – даже со скалодромом! О спортсменах тоже позаботились: по тому же адресу открылась воркаут-зона с турниками разной высоты.Двор на Новомарьинской
© КГХ
В список претендентов на звание лучшего благоустроенного двора попала и площадка в районе Марьино. У дома 12/12 на Новомарьинской улице прошли масштабные благоустроительные работы. Здесь отремонтировали асфальт, бортовой камень, сеть пешеходных дорожек и площадок для отдыха.

Чтобы детям было, где развлечься, обновили игровую зону. Во дворе установили новые качели, горки и современный игровой комплекс – даже со скалодромом! О спортсменах тоже позаботились: по тому же адресу открылась воркаут-зона с турниками разной высоты.
© КГХЕсли хочется на море, а до отпуска еще далеко, отдохнуть под пальмой можно и во дворе на Салтыковской улице в районе Новокосино. В рамках благоустройства здесь поставили яркий и удобный игровой городок для детей в виде оазиса: с пальмами, горками-волнами и зонтиками от солнца.

Резиновое покрытие на детской и спортивной площадке рядом обновили, пешеходные дорожки вымостили новой брусчаткой. Прошли и работы по озеленению – во дворе появился цветник на 110 квадратных метров.Двор на Салтыковской
© КГХ
Если хочется на море, а до отпуска еще далеко, отдохнуть под пальмой можно и во дворе на Салтыковской улице в районе Новокосино. В рамках благоустройства здесь поставили яркий и удобный игровой городок для детей в виде оазиса: с пальмами, горками-волнами и зонтиками от солнца.

Резиновое покрытие на детской и спортивной площадке рядом обновили, пешеходные дорожки вымостили новой брусчаткой. Прошли и работы по озеленению – во дворе появился цветник на 110 квадратных метров.
© КГХЖителям двора на Часовой улице, дом 27/12, которые передвигаются на велосипедах, больше не приходится затаскивать "железных коней" в подъезд. Теперь оставить транспорт они могут на новеньких велопарковках, которые обустроили в рамках благоустройства. Всего их во дворе четыре.

Для футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей во дворе установили спортивную коробку, которая летом подойдет для зимних развлечений. Детскую площадку застелили безопасным покрытием, установили новые карусели, качели и горки.Двор на Часовой улице
© КГХ
Жителям двора на Часовой улице, дом 27/12, которые передвигаются на велосипедах, больше не приходится затаскивать "железных коней" в подъезд. Теперь оставить транспорт они могут на новеньких велопарковках, которые обустроили в рамках благоустройства. Всего их во дворе четыре.

Для футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей во дворе установили спортивную коробку, которая летом подойдет для зимних развлечений. Детскую площадку застелили безопасным покрытием, установили новые карусели, качели и горки.
© КГХА на Шипиловской в районе Зябликово появился многофункциональный спорт-зал под открытым небом. Помимо стандартного набора из турников, здесь установили тренажеры для упражнений на пресс и гимнастические кольца. По периметру площадки расставили опоры освещения, чтобы любители спорта могли тренироваться и по вечерам.

Помимо спортивной зоны, специалисты благоустроили детскую площадку и прилегающую территорию. Ее озеленили, выстелили новый газон, а в игровой зоне для детей поставили комплекс в виде замка и современные качели.Двор на Шипиловской
© КГХ
А на Шипиловской в районе Зябликово появился многофункциональный спорт-зал под открытым небом. Помимо стандартного набора из турников, здесь установили тренажеры для упражнений на пресс и гимнастические кольца. По периметру площадки расставили опоры освещения, чтобы любители спорта могли тренироваться и по вечерам.

Помимо спортивной зоны, специалисты благоустроили детскую площадку и прилегающую территорию. Ее озеленили, выстелили новый газон, а в игровой зоне для детей поставили комплекс в виде замка и современные качели.
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"Мы приняли решение раз в семь лет стараться "заходить во двор" и по-новому его благоустраивать, делать основательный ремонт, комплексно их благоустраивать. Потому что за семь лет как раз проходит цикл, когда эти малые архитектурные формы, как правило, приходят в негодность. Поэтому это вечная работа. И когда меня спрашивают: "когда вы прекратите заниматься благоустройством?" — да никогда. Это из важнейших городских функций, которой надо заниматься постоянно", — подчеркнул кандидат.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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