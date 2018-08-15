Жилые дворы в Москве будут благоустраивать каждые семь лет

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин включил в свою предвыборную программу планомерное благоустройство районов города, в частности, он рассказал, что жилые дворы будут обновлять каждые семь лет.
Ранее сообщалось, что избирательная программа Собянина будет сосредоточена на проблематике и особенностях каждого городского района и будет пронизана идеей "Мой район — мой город".
"Мы будем продолжать идти в районы. Кстати, насчет дворов — формально все дворы Москвы благоустроены. Но когда мы делали первый двор, ко мне приходили люди из соседних дворов и говорили: "Сергей Семенович, вы молодцы, что вы сделали такой двор, но мы такой же хотим". Проходило какое-то время, пять — шесть лет, и люди, которые живут во дворе, который мы благоустраивали первым, приходят и говорят: "посмотрите, что вы в соседних дворах сделали, мы так же хотим", и просили сделать благоустройство у них", — рассказал мэр на встрече с экспертами в сфере благоустройства в своем предвыборном штабе в среду.
Собянин заметил, что многие дворы, в которых благоустройство было проведено изначально, уже морально и физически устарели — устарели детские и спортивные площадки, и сами проекты благоустройства были иными.
В результате благоустройства площадка стала ярким и многофункциональным местом для отдыха и досуга. В центре появился игровой комплекс в виде московского Кремля, старое покрытие заменили на новое и безопасное, а по периметру для удобства родителей и пенсионеров установили лавочки. Рядом с каждой скамейкой оборудовали урны для мусора. Помимо исследования игрового комплекса, дети могут повозиться в новой песочнице и покачаться на качелях. А главной "фишкой" двора стала площадка для уличных шахмат площадью 18 квадратных метров.
Благоустройство коснулось и территории, прилегающей к детской площадке: здесь высадили живую изгородь, уложили новый газон и поменяли ограждение.
Кроме беседки, на площадке обновили игровой комплекс с горками, установили бортовой камень и новое ограждение, высадили кустарники в живую изгородь. По соседству с игровым комплексом расположились карусели для разных возрастов, качели на пружинах и яркая песочница с развивающими счетами.
Кстати, недалеко от детской площадки благоустроили и спортивную зону. Здесь появились уличные тренажеры для силовых упражнений и турники.
На детской площадке обновили 15 малых архитектурных форм, установили лавочки и урны, а также поставили стенды, на которых размещается актуальная для местных жителей информация. Подходы к площадке и дворовые пешеходные дорожки тоже благоустроили. В общей сложности в рамках работ заменили 700 квадратных метров асфальта и 120 квадратных метров тротуарной плитки.
На детской площадке обустроили игровой сказочный городок, добавили малых архитектурных форм и лавочек для отдыха. Чтобы гулять было комфортно не только днем, но и вечером, во дворе установили 23 новых фонаря, а деревья и клумбы украсили с помощью архитектурно-художественной подсветки.
Кстати, после благоустройства во дворе стало на 48 деревьев и 300 квадратных метров клумб больше.
Чтобы детям было, где развлечься, обновили игровую зону. Во дворе установили новые качели, горки и современный игровой комплекс – даже со скалодромом! О спортсменах тоже позаботились: по тому же адресу открылась воркаут-зона с турниками разной высоты.
Резиновое покрытие на детской и спортивной площадке рядом обновили, пешеходные дорожки вымостили новой брусчаткой. Прошли и работы по озеленению – во дворе появился цветник на 110 квадратных метров.
Для футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей во дворе установили спортивную коробку, которая летом подойдет для зимних развлечений. Детскую площадку застелили безопасным покрытием, установили новые карусели, качели и горки.
Помимо спортивной зоны, специалисты благоустроили детскую площадку и прилегающую территорию. Ее озеленили, выстелили новый газон, а в игровой зоне для детей поставили комплекс в виде замка и современные качели.
"Мы приняли решение раз в семь лет стараться "заходить во двор" и по-новому его благоустраивать, делать основательный ремонт, комплексно их благоустраивать. Потому что за семь лет как раз проходит цикл, когда эти малые архитектурные формы, как правило, приходят в негодность. Поэтому это вечная работа. И когда меня спрашивают: "когда вы прекратите заниматься благоустройством?" — да никогда. Это из важнейших городских функций, которой надо заниматься постоянно", — подчеркнул кандидат.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".