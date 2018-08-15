Путин призвал возрождать программу сохранения национальных языков

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов Эко-тропа по России - стране возможностей, организованной в рамках форума Машук-2018 в Пятигорске. 15 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов Эко-тропа по России - стране возможностей, организованной в рамках форума Машук-2018 в Пятигорске. 15 августа 2018

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Программу сохранения национальных языков народов России нужно возрождать на современной основе, считает президент РФ Владимир Путин.

"Очень важно и очень интересно. Очень важно, потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в советские времена были специальные программы по сохранению национальных языков.

"Сейчас, конечно, нужно это все возрождать, причем на современной, новой основе", — заявил российский лидер.

Во время общения с участниками образовательного форума "Машук" ребята рассказали президенту о проектах по сохранению языков, разрабатываемых во взаимодействии с артистами национальных театров, педагогами и литераторами.