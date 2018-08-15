Дельфины стали верными спутниками моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дельфины стали верными спутниками строительства моста через Керченский пролив, что говорит об отсутствии негативного воздействия проекта на экологию, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

По данным инфоцентра, наблюдение за экосистемой в Керченском проливе, а также в Таманском и Динском заливах и на других водных объектах, расположенных в районе стройки, проводятся ежеквартально с осени 2015 года по экопрограмме Крымского моста. За состоянием ихтиофауны и млекопитающих следят специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).

"В ходе минувшего весенне-летнего мониторинга ученые фиксировали вблизи Крымского моста в разные дни до 600 дельфинов. Афалины и азовки — верные спутники большой стройки, что говорит об отсутствии негативного воздействия проекта на экологию в регионе", — говорится в сообщении.

По словам ведущего инженера по охране окружающей среды Упрдор "Тамань" Оксаны Фурсовой, ученые в ходе очередного мониторинга в Керченском проливе зафиксировали, что все биологические процессы в морской среде протекают без нарушений, а свайные составляющие Крымского моста служат привлекательной кормовой базой для косяков рыб, которые, в свою очередь, притягивают большое количество млекопитающих.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.