В ГИБДД призвали водителей не игнорировать безопасность детей-пассажиров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ГИБДД призывает водителей не игнорировать безопасность детей-пассажиров, особенно в последний месяц лета, когда число перевозок несовершеннолетних растет, говорится в сообщении Госавтоинспекции.

"Только в прошедшее воскресенье в Ивановской области произошло ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир, еще трое детей получили телесные повреждения и были госпитализированы, а в Курганской области также в результате выезда на полосу встречного движения погибли два ребенка, один получил ранения. В обоих случаях дети перевозились без использования детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной на сайте ГИББДД статистике, с января по июль 2018 года на российских дорогах было зарегистрировано 4845 ДТП с участием детей-пассажиров, что на 1,3% больше аналогичного периода прошлого года. В результате ДТП погибли 209 (-20,5% к периоду прошлого года) детей и 5679 (+3,1% к периоду прошлого года) пострадали.

Нарушения правил перевозки детей были зафиксированы в 467 ДТП. В результате этих аварий 28 детей погибли и 572 пострадали.

"Самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле — среднее место на заднем сидении. Самое небезопасное — переднее пассажирское сиденье. Это, в частности, подтверждается многочисленными испытаниями и краш-тестами, которые неоднократно проводились как за рубежом, так и в России. На переднее пассажирское сиденье детское автокресло ставится лишь в крайнем случае и обязательно при отключенной подушке безопасности", — подчеркивают в ГИБДД.

По данным службы, в настоящее время в регионах РФ усилен контроль за соблюдением правил безопасности при перевозке детей.