В Кремле узнали об обращении по ситуации с ученым из ЦНИИмаша из СМИ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает официальной информацией о получении Кремлем письма с просьбой вмешаться в ситуацию с условиями содержания под арестом обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша, центрального научного института "Роскосмоса", Виктора Кудрявцева.

Ранее СМИ сообщали, что Санкт-Петербургский Союз ученых обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Кудрявцевым. По данным авторов письма, условия, в которых он содержится, "угрожают его здоровью и даже жизни".

"Мне не известно о том, что официально такое письмо входило. Но из сообщений СМИ, действительно, мы узнали о том, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам и когда, я вам сказать не могу, я не располагаю такой информацией", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получал ли Кремль соответствующее письмо.

Сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж информацию о гиперзвуковых технологиях. Адвокат обвиняемого Евгений Смирнов ранее заявил, что следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.

Смирнов рассказал РИА Новости, что Кудрявцев имеет "целый букет заболеваний", а питание в СИЗО может привести 74-летнего ученого к смерти,