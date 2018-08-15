В Госдуме предложили ввести ограничения на мощность гироскутеров и сигвеев

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ввести ограничения на мощность до 5 киловатт и максимальную развиваемую ими скорость до 40 километров в час для сигвеев, гироскутеров, а также моноколес, и запретить к ввозу в РФ те средства, которые не будут соответствовать этим требованиям, предлагает член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Васильев (ЕР).
"Я думаю, что не имеет перспективы такая инициатива. Скорее, больше перспективы имеет инициатива ввести ограничения мощности подобных средств для того, чтобы они попадали под правила, и они не могли развивать большие скорости — больше, чем 40 километров в час", — сказал Васильев РИА Новости.
Политик пояснил, что речь идет о запрете ввоза на территорию РФ гироскутеров, моноколос и сигвеев, если они не будут соответствовать определенным требованиям: например, превышать мощность в 5 киловатт и развивать скорость более 40 километров в час.
"Это мог бы сделать Минпромторг совместно с Госавтоинспекцией, такие разработать правила", — добавил он.
По его словам, такая проблема актуальна, скорее, только для Москвы — в других городах не так часто используют подобные средства передвижения.