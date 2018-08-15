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Общество

Коллега оценил вклад первого зампреда АПН Мамедова в развитие журналистики

(обновлено: 10:17 15.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЖурналист Энвер МамедовЖурналист Энвер Мамедов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Легендарный советский журналист Энвер Мамедов, которому 15 августа исполняется 95 лет, был одним из тех, кто выступил за создание на базе Совинформбюро общественного информационного агентства, отвечающего требованиям нового времени, он умел мыслить стратегически и был настоящим профессионалом своего дела, рассказал РИА Новости бывший зампред Агентства печати "Новости" (АПН) Николай Ефимов.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев общается с журналистом Энвером Мамедовым
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев общается с журналистом Энвером Мамедовым

Участник Великой Отечественной войны Мамедов из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.

© РИА Новости / Н. МаксимовПерейти в фотобанкГенеральный директор радио Дагомеи господин Ноэль Соссуви-Менса и первый заместитель председателя Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР Энвер Назимович Мамедов после подписания соглашения о сотрудничестве
© РИА Новости / Н. Максимов
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Генеральный директор радио Дагомеи господин Ноэль Соссуви-Менса и первый заместитель председателя Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР Энвер Назимович Мамедов после подписания соглашения о сотрудничестве

"У меня немного было с ним контактов, но они были. Я вернулся из командировки в Англию в 1961 году, а он тогда был первый заместитель председателя правления АПН — молодой, красивый, высокий. Я могу о нем сказать словами поэта: "Да, были люди в наше время". И слава богу, что он еще есть — и многих и многих лет ему еще", — вспоминает Ефимов.

По его словам, Мамедова отличал "стратегический ум". "Он один из немногих, кто обратились к тогдашним властям с тем, чтобы вместо Совинформбюро создать общественное агентство. Это было действительно большое, крупное, стратегическое решение. Совинформбюро сыграло свою роль в годы войны, это была великая организация, но пришло другое время. И люди во главе этого агентства были такие же — молодые, хорошо знающие зарубежный мир, хорошо знающие иностранные языки и очень образованные. Работать с ними было одно удовольствие. Да, они требовали, серьезно требовали и знали, что требовать. Я думаю, нам очень повезло, что среди руководителей был он", — говорит Ефимов.

© РИА Новости / Дмитрий КозловПерейти в фотобанкПисатель Николай Грибачев и политический обозреватель Энвер Мамедов
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Писатель Николай Грибачев и политический обозреватель Энвер Мамедов

Он с сожалением отметил, что ему недолго довелось поработать с Мамедовым, который вернулся в АПН уже многие годы спустя, к тому времени Ефимов работал в другом месте. "Он был умница, человек, знающий свое дело как свои пять пальцев, талантливый. Он был и внешне красив, и работал красиво, вот что я могу сказать. Замечательно работал", — заявил собеседник агентства.

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