СФ предложил ужесточить ответственность за незаконную продажу автономеров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Совете Федерации предложили ввести уголовную ответственность за незаконную продажу автомобильных номеров, а также выделить в отдельный состав преступления угон автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов, соответствующие предложения находятся в его письме на имя председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

По словам сенатора, предложения, поддержанные в регионах, включают, помимо введения уголовной ответственности за незаконную продажу автомобильных номеров и документов на машину, ужесточение ответственности за управление машиной с нечитаемым или отсутствующим государственным регистрационным знаком.

Также Кутепов предложил разработать единый информационный комплекс, который включал бы базы данных транспортных средств, пересекающих границы России, автомобилей, прошедших регистрацию на таможенных пунктах при их ввозе на территорию РФ, базы данных по машинам, получившим "тотальные" повреждения вследствие ДТП, а также базы данных страховых компаний, предоставляющих услуги по страхованию транспортных средств.

Квалифицированные виды преступлений, связанных с незаконным завладением автомобилей, Кутепов предлагает дополнить новыми видами угона, в том числе, угоном в состоянии опьянения, совершением угона транспортного средства, в котором находятся люди, а также совершением угона, сопряженного с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище.

Помимо этого, сенатор считает необходимым ввести перечень дополнительных объективных данных, которые должны учитываться при квалификации угона. В число этих данных он предлагает включать продолжительность пользования автотранспортным средством; способ проникновения и хищения; передача виновным автомобиля в пользование иным лицам, а также изменение внешнего вида угнанного транспортного средства и его госномеров.