Якутянин разместил объявление о продаже шапки из мамонтовой шерсти

ЯКУТСК, 15 авг — РИА Новости. Изготовление и продажа шапки из мамонтовой шерсти не преследуется законом, сообщили РИА Новости в органах правопорядка Республики Саха (Якутия).
Мамонты в далекие времена обитали на территории Сибири и Якутии, и более 80% их останков в России сосредоточено именно на территории Якутии. Ежегодно в Усть-Янском районе ведется добыча мамонтовой фауны, причем на сегодняшний день законом подобный промысел практически не отрегулирован, что подтверждают и комментарии представителей органов правопорядка.
"Исходя из имеющейся в прокуратуре республики информации, изготовление и продажа шапки из мамонтовой шерсти не преследуется федеральным законодательством. Граждане (потенциальные покупатели) могут обратиться в Роспотребнадзор по поводу соответствия товара санитарно-эпидемиологическим нормам", — сообщил корреспонденту РИА Новости помощник природоохранного прокурора Якутии Данил Вадюхин.
Аналогично на сообщение о продаже мамонтовой шапки отреагировали и в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции республики.
"Признаки преступления в продаже шапки из мамонтовой шерсти не усматриваются", — отметила пресс-секретарь МВД Якутии Анастасия Петрова.
Врио главы Якутии Айсен Николаев 14 августа подписал концепцию развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.