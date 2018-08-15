Якутянин разместил объявление о продаже шапки из мамонтовой шерсти

ЯКУТСК, 15 авг — РИА Новости. Изготовление и продажа шапки из мамонтовой шерсти не преследуется законом, сообщили РИА Новости в органах правопорядка Республики Саха (Якутия).

Новость о продаже уникальной шапки из мамонтовой шерсти была опубликована на сайте The Siberian Times . Житель Якутии Владимир Аммосов, разместивший объявление, оценил головной убор в 10 тысяч американских долларов. В комментариях он рассказал, что купил шерсть у родственника из Усть-Янского района Якутии. К информации прилагается сертификат подлинности товара, подписанный заведующим Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Семеном Григорьевым.

Мамонты в далекие времена обитали на территории Сибири и Якутии, и более 80% их останков в России сосредоточено именно на территории Якутии. Ежегодно в Усть-Янском районе ведется добыча мамонтовой фауны, причем на сегодняшний день законом подобный промысел практически не отрегулирован, что подтверждают и комментарии представителей органов правопорядка.

"Исходя из имеющейся в прокуратуре республики информации, изготовление и продажа шапки из мамонтовой шерсти не преследуется федеральным законодательством. Граждане (потенциальные покупатели) могут обратиться в Роспотребнадзор по поводу соответствия товара санитарно-эпидемиологическим нормам", — сообщил корреспонденту РИА Новости помощник природоохранного прокурора Якутии Данил Вадюхин.

Аналогично на сообщение о продаже мамонтовой шапки отреагировали и в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции республики.

"Признаки преступления в продаже шапки из мамонтовой шерсти не усматриваются", — отметила пресс-секретарь МВД Якутии Анастасия Петрова.

Врио главы Якутии Айсен Николаев 14 августа подписал концепцию развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.