Учительница Путина рассказала, что в школе "энергия в нем била ключом"

ГРОЗНЫЙ, 15 авг – РИА Новости. Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич, посетившая Грозный, рассказала РИА Новости, как Путин из озорного ученика, у которого в начальных классах "энергия била ключом", превратился в успешного выпускника и до сих пор сохраняет с ней дружеские отношения.

Во вторник Гуревич приехала Грозный, побывала в музее имени Ахмата–Хаджи Кадырова, мечети "Сердце Чечни", встретилась с членами Совета старейшин и руководством Чечни.

"Ку-ку, это я!"

Как отметила Гуревич, будущий президент в школе всегда стремился оправдать ее доверие.

"У меня всегда были доверительные отношения с моими учениками, это очень важно. Невзирая на разницу в возрасте более взрослый товарищ должен видеть в человеке личность, какими бы мальчишками или девчонками на тот период они ни были", — делится учительница педагогическим опытом.

"Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все "пятерки", только по сочинению у него была "четверка". Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно", — рассказала учительница.

На вопрос, были ли у Путина "двойки", она отметила, что "в начальных классах наверняка были". "Наверняка были в начальных классах, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал "Ку-ку, это я!". Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом", — вспоминает Гуревич.

Главный ученик?

Вера Дмитриевна не согласилась с характеристикой, что Путин был ее "главным учеником".

"Вы знаете, я не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть", — сказала она корреспонденту РИА Новости.

Гуревич сравнила своих учеников с большой семьей. "Это как в семье, где есть много внуков, есть бабушка, дедушка, а их 10-12 человек. Это неправда, когда говорят "я люблю всех одинаково", кто-то один всегда притягивает к себе буквально магнитом. Кого ты прижала к своему сердцу, тот будет самым любимым ", — подчеркнула она.

Учительница напомнила, что по сей день дружит с бывшим учеником Путиным, между ними сохранилась духовная связь.

"В вопросах воспитания все зависит от подопечного, но не секрет, конечно, и от качеств человека, который является его наставником, помощником и другом. Прямо скажем, мы по сей день с Владимиром Владимировичем дружим, заботимся друг о друге, мысленно, конечно, не материально, не поймите меня неправильно", — добавила Гуревич.

По ее мнению, задача педагога — научить ребенка достигать цели, которую он перед собой ставит, "но не любыми средствами, а достойными".

Классным руководителем Путина 85-летняя Вера Гуревич была с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич — автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя".