В Госдуме предложили ввести регистрацию гироскутеров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести регистрацию личного электротранспорта (сигвеи, гироскутеры, моноколеса), а также дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение их владельцев.

"В Российской Федерации уже много лет существует проблема высокой смертности наших граждан в дорожно-транспортных происшествиях. Одной из причин этого является отсутствие правового регулирования использования личного электротранспорта, такого как сигвеи, гироскутеры, моноколеса", — пишет Власов в письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, письмо находится в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркивает, что, несмотря на то, что нормативно-правовое регулирование всегда будет отставать от технического прогресса, органам государственной власти "необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники".

"В силу технических особенностей личного электротранспорта, таких как: максимальная развиваемая скорость, а также общая техническая сложность устройства, считаю целесообразным необходимость введения регистрации подобных транспортных средств. А также необходимо дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев данных транспортных средств", — предложил депутат.

"Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — заключил Власов.