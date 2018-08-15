Глава ПФР назвал цель совершенствования пенсионной системы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФР) будет увеличиваться, если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, при этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, заявил РИА Новости председатель правления ПФР Антон Дроздов.
"Большая часть денег, конечно же, идет на выплаты пенсий, в первую очередь страховых", — отметил он.
Он напомнил, что при общих расходах на пенсионное обеспечение 7,2 триллиона рублей, из федерального бюджета на это выделяется 2,4 триллиона рублей, а весь трансферт составляет 3,3 триллиона рублей.
"Если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета Пенсионного фонда. При этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, и их покупательная способность будет постоянно снижаться", — резюмировал он.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.