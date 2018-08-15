"Она как ангел, а он — бандит". Ревнивые мужчины становятся убийцами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Сжег, прокрутил через мясорубку, надругался над телом — СМИ то и дело публикуют шокирующие материалы о мужчинах, которые из ревности убивают возлюбленных. Психологи уверены: женщины до последнего не замечают, что ухажер неадекватен, лишь единицы делятся тревогой с близкими. Дальше жалоб, как правило, дело не идет, ведь ревность как мотив для расправы мало кто воспринимает всерьез.

"Он Саше не пара"

Крымчанку Александру Кузьмину ее молодой человек Евгений облил бензином и поджег прямо на работе — на автомобильной заправке. Приревновал. На помощь бросились прохожие, но когда удалось сбить пламя, у 19-летней девушки уже был почти 80-процентный ожог тела. Через несколько дней она скончалась в больнице. Евгений тоже находится под наблюдением медиков с тяжелыми ожогами. Следственный отдел Ялты возбудил уголовное дело — его подозревают в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Мама погибшей Олеся Кузьмина в шоке. Что стало причиной конфликта, ей доподлинно неизвестно: девушка и Евгений вместе трудились на АЗС в поселке Никита под Ялтой. Александра — жительница Джанкоя, приехала в курортный город на сезонную подработку. Евгений родом из Ялты. "Между ними произошла ссора — парень приревновал ее к кому-то. Других подробностей не знаем", — объясняет Олеся.

В комментариях под фото на странице Евгения в соцсети друзья Александры оставляют гневные записи. Знакомые единодушны во мнении: сослуживец Саше был не пара. "Она как ангел, а он — бандит", — пишет подруга погибшей.

Дочка об избраннике особо не распространялась, добавляет Олеся Кузьмина: "Была знакома с ним полгода. Обыкновенная влюбленность, ничего серьезного". Сейчас мать восстанавливает события той ночи по записям видеокамер и разговорам с очевидцами. По ее словам, Евгений зашел в бытовую комнату на заправке, где они жили, начал ругаться, а потом облил бензином комнату, саму Александру и поджег.

Инцидент произошел 28 июля, медики неделю боролись за жизнь Александры, но безуспешно. Она умерла 6 августа, находясь в коме, в которую ее намеренно ввели врачи.

Нападавший тоже находится в больнице — под охраной полиции. Родные надеются, что молодой человек пойдет на поправку, поскольку не хотят, чтобы убийство сошло ему с рук.

Между тем некоторые местные жители поделились с корреспондентом РИА Новости подозрениями: Евгений не виноват, на АЗС возникли проблемы с техникой безопасности, а его сделали козлом отпущения. Однако мама девушки категорически опровергает такую версию.

"Он готовился, даже заранее набрал бензин в канистру. Поступок его не был совершен в состоянии аффекта, парнем двигали другие эмоции. Он преступник, которому мы не дадим уйти от ответа. Силовики обещают, что в течение двух месяцев закончат расследование", — подытожила Олеся Кузьмина.

Не редкий мотив

Следователи, распутывая убийства женщин, всегда подозревают их мужей и любовников. "Неудивительно, что в первую очередь проверяют спутников жизни. Практика показывает, что часто они и оказываются убийцами. Реже это может быть поклонник или тайный воздыхатель", — объясняет адвокат Тимур Хутов.

Далеко не всегда расправа случается спонтанно. По словам члена совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при верхней палате российского парламента Евгения Корчаго, отверженные влюбленные на преступления идут осознанно. Отравление, убийство, инсценировка несчастного случая — к этому тщательно готовятся.

"По статистике, в подавляющем большинстве случаев жертва знает убийцу, часто это законный супруг или возлюбленный. Что касается аффекта, на самом деле это встречается редко, плюс его еще нужно доказать. Сильные эмоции из-за ревности, как правило, под это определение не попадают", — уточняет юрист.

В начале августа Пермь потрясла новость о жестоком убийстве Татьяны Малехиной. Девушка несколько лет сожительствовала с Дмитрием З., с ним же планировала переезжать из города Губахи на севере края в областной центр. Двадцать второго июля она позвонила отцу и предупредила, что выйдет на связь, как только приедет. Но так и не перезвонила. Когда отец сам набрал ее номер, трубку взял сожитель. Дмитрий заявил, что высадил Татьяну на одной из улиц Перми и "понятия не имеет, где она теперь".

Малехину объявили в розыск. Пока волонтеры прочесывали лес и город, полицейские отсмотрели все записи с камер наблюдения по пути следования автомобиля из Губахи и обнаружили, что в Пермь Дмитрий приехал уже один. Когда его задержали, он почти сразу сознался в преступлении. Выяснилось, что 36-летний мужчина был женат, с супругой не жил, но воспитывал дочку.

"Он не просто разрезал тело любовницы на куски, а отделил от костей мышцы и прокрутил их через мясорубку. Получившийся "фарш" смыл в унитаз, кости выбросил в реку. Так он надеялся скрыть следы убийства", — местные СМИ сообщили жуткие подробности.

Пока неизвестно, каковы были мотивы преступления, однако отец девушки рассказал, что Дмитрий часто ревновал Татьяну.

В августе 2017 года 24-летний житель Архангельска на почве ревности угрожал расправой своей 18-летней возлюбленной. На балконе квартиры он схватил девушку, приставив нож к горлу. Она испугалась и после случившегося рассталась с ним. Однако через месяц молодой человек пришел к ней домой. По информации следствия, он дождался, когда несчастная выйдет из квартиры на лестничную клетку, напал на нее и ударил ножом не меньше 14 раз.

На крики выбежала 36-летняя мать девушки, попыталась заслонить дочь от ударов. Ревнивец убил и ее, после чего скрылся. На скамье подсудимых он полностью признал свою вину. Свои действия объяснил тем, что просто "хотел вернуть расположение любимой".

Как распознать маньяка

Ревность — врожденное свойство характера, объясняет преподаватель Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. По его наблюдениям, с любой "сверхценной идеей" можно бороться, убеждать, добиваться взаимопонимания — это не патология. Однако повышенное стремление к обладанию может перейти в бредовую идею, а это уже болезненное состояние, захватывающее человека целиком, подчиняющее все его материальные и моральные ресурсы. Тут уже требуется врач-психиатр.

"На первом этапе отношений, в так называемый конфетно-букетный период, сразу видно, что провоцирует мужчину на острые эмоции: проявляет ли он повышенное внимание к окружающим, следит ли он, как женщина реагирует на его ухаживания и на внимание каких-то других мужчин. Важно понимать, что краткосрочные отношения очень редко сопровождаются ревностью. А если она есть, почти всегда мы имеем дело с патологией", — объясняет психотерапевт.

Представление, что ревность — проявление любви, Файнзильберг называет выдумкой. По его мнению, это лишь особенность характера и воспитания.

Эксперт также приводит статистику: в 80 процентах случаев ревность — чисто мужская проблема. Причем это может быть связано с проблемами в самооценке, но не столько из-за каких-то детских психологических травм, сколько из-за неумелого, неуемного провоцирования со стороны самой женщины.

"Провоцирование, оно же кокетство, — норма, это заложено природой, чтобы вызывать интерес мужчины. Но зачастую женщины переигрывают и причиняют мужчине боль намеренно, без причин. И рискуют, что ревность перейдет в бредовую фазу", — предупреждает психотерапевт.

И добавляет, что узнать человека достаточно хорошо получится не менее чем за 36 месяцев: "Влечение уходит на второй план, возникает замещение сексуального интереса чем-то другим, например потребностью в создании семьи. За это время с ревностью все прояснится".

Однако рецепта, как обезопасить себя от уже болезненного чувства со стороны партнера, по словам Файнзильберга, нет. Если женщина видит проблему и принимает решение расстаться, это ни в коем случае не стоит мотивировать ревностью. "Лучше придумать какие-то более весомые причины, не порождающие в партнере злость и агрессию. Если уже были угрозы — следует обращаться в полицию", — резюмирует эксперт.

Убийственная ревность как культ

Одно из самых громких за последнее время убийств на почве неразделенной любви произошло минувшей зимой в Москве. Студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков зарезал соседку по квартире Татьяну Страхову, в которую был влюблен, после чего несколько раз надругался над телом. Совершив хладнокровное убийство, он подробно описал все свои эмоции и действия в социальной сети и покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело.

Студент увлекался программированием, несколько лет встречался с Татьяной, а потом жил с ней в одной квартире, поскольку снимать отдельное жилье ему было не по карману. Известно, что к расправе Исхаков готовился, о чем свидетельствуют его же записи в соцсетях. Подобные посты почему-то ни у кого не вызвали тревогу — знакомые и родственники не ожидали, что Артем способен на такое в реальной жизни.

Сейчас психологи пытаются понять, что толкнуло молодого человека на этот шаг — наркотики, психическое расстройство, воспитание, или же это был четкий расчет. В СМИ, ссылаясь на знакомых студента, писали, что в последнее время у него были проблемы с психикой, он принимал лекарства.

Синдром Отелло

Однако после этой трагедии в соцсетях нашлось немало поклонников Исхакова: они растиражировали письмо без купюр, где студент в подробностях описывает способы убийства, разобрали его на цитаты, публиковали фото погибших, делали рисунки, где они вместе.

"Фанаты" до сих пор приходят на могилы убитой и убийцы, снимают ролики. Практически никто из участников подобных сетевых сообществ не считает Артема преступником: многие, наоборот, уверены, что он выбрал единственно верный способ избавиться "от боли разбитого сердца".

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов объяснил РИА Новости, что подобный синдром Отелло существовал всегда. Одобрение такого поведения в обществе свидетельствует о его незрелости.

"В некоторых неразвитых странах нормой считается убийство жены, если муж уличил ее в измене. "Тематические" сообщества в соцсетях в какой-то мере похожи на подобные государства", — считает профессор.

По мнению Тхостова, болезненная реакция на неразделенную любовь характерна для подростков, это своего рода опасение, что ты будешь выглядеть глупо перед другими. "Нынешнее поколение особенно сильно зависит от чужого мнения. Отношения между парнем и девушкой выставляются напоказ в соцсетях, словно сериал, и потом никому не хочется признавать, что тебя бросили или разлюбили", — поясняет он. Поэтому сценарий "так не доставайся же ты никому" — чаще всего следствие неумения пережить публичное унижение и найти оправдание инфантилизму, полагает эксперт. Именно таким способом болезненной ревности пытаются найти оправдание, которого по факту нет.