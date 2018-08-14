В подмосковных Котельниках построят три новые школы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На встрече с лидерами общественного мнения врио главы Котельников сообщил о планах по строительству.

На встрече с лидерами общественного мнения врио главы Котельников Андрей Булгаков заявил о необходимости развивать социальную инфраструктуру. Об этом сообщил телеканал "360" . В планах — построить три школы до 2022 года включительно, заявил Андрей Булгаков.

Встреча с лидерами общественного мнения состоялась в музее парка "Белая Дача". Ее Андрей Булгаков провел совместно с депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком. В ней приняли участие депутаты Совета депутатов, члены общественной палаты города, руководители муниципальных учреждений, представители бизнеса, гражданские активисты.

Врио главы Котельников одним из наиболее острых вопросов для городского округа назвал нехватку школ и детских садов.

"Нам необходимо развивать социальную инфраструктуру в городе. За три года нужно построить три школы в микрорайонах Белая Дача, Опытное поле и Южный. Общая мощность составит порядка 4400 мест. Одна из них станет самой большой в Московской области — на 2100 мест", — заявил Андрей Булгаков.

Новая школа должна появиться на Опытном поле. По словам врио главы Котельников, в настоящий момент муниципалитет прорабатывает данный вопрос с Министерством строительного комплекса Московской области.

Также Андрей Булгаков отдельно отметил задачу по вводу в эксплуатацию дошкольных учреждений. Строительство детских садов намечено в ЖК "Новые Котельники", микрорайонах Белая Дача и Опытное поле.

Помимо этого, прорабатывается вопрос по строительству общегородской поликлиники с дневным стационаром.

"У нас есть предложения, которые мы хотим вынести на строительный час в правительство Московской области", — сообщил Андрей Булгаков.