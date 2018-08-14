Минтранс предложил построить ж/д магистраль от Краснодара до Махачкалы

МУРМАНСК, 14 авг — РИА Новости. Минтранс предлагает построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Махачкалы, заявил проект в план развития инфраструктуры, рассказал журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

"Мы предложили ВСМ от Краснодара до Махачкалы, чтобы связать все регионы Северного Кавказа, создать необходимые условия для того, чтобы расстояние в пределах 650-700 километров можно было преодолеть за 3 с небольшим часа, чтобы завязать побережье и те субъекты, которые сегодня расположены на Северном Кавказе — дать возможность людям передвигаться быстро, комфортно. Считаем, что этот проект имеет право на жизнь", — сказал министр.

"Скорее всего, как и говорилось раньше, это будет скоростное железнодорожное сообщение — по крайней мере то, что мы предлагаем. Это предпроектная наша заявка. Если проект будет одобрен к реализации, мы приступим к проектированию, когда будет принято решение о составе магистрального плана и включении или невключении этого проекта туда", — пояснил Дитрих.

Газета "Коммерсант" писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Стоимость проекта может превысить 1 триллион рублей. Путин, по данным издания, поручил главам МЭР и Минтранса Максиму Орешкину и Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом.