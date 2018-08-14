В МВД спрогнозировали рост числа получивших российское гражданство

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число иностранцев, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке как носитель русского языка, значительно вырастет и будет уступать лишь проценту участников госпрограммы по переселению соотечественников, сообщил главный эксперт-специалист отдела анализа информационно-аналитического управления миграционного главка МВД России Александр Пережогин.

"Именно в этом году стала активно подниматься проблема законодательства в части, касающейся носителей русского языка. Если в предыдущие годы эта доля практически была незаметна, этот пункт не выделялся на общем плане, то в этом году заметен рост. В дальнейшем эта доля продолжит расти, скорее всего, "носители русского языка" переместятся на вторую строчку после "участников госпрограммы переселения соотечественников", — пояснил Пережогин на проходящем в Общественной палате круглом столе по теме: "Роль гражданского общества в оптимизации миграционного законодательства".

По данным МВД, за первое полугодие 2018 года в упрощенном порядке в гражданство РФ принято почти 119 тысяч человек, 51,5% из них составляют участники госпрограммы. Почти 17% получили упрощенно российский паспорт, так как заключили брак с гражданином РФ, практически 12% от общего числа — дети гражданина РФ. Доля принятых в гражданство упрощенно как носитель русского языка составила 6,1%.

В конце июня на сайте Кремля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления вида на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ. Срок выполнения поручения — 31 августа 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин. По словам первого замглавы МВД Александра Горового, министерство готово к 31 августа внести данный законопроект в правительство.

За последние два месяца МВД разработало несколько законопроектов, которые направлены на упрощение получения гражданства, в частности для носителей русского языка. Например, министерство предлагает выдавать вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание, иностранцам, которые имеют в России близких родственников или родились в РСФСР и имели советское гражданство. Также в числе предложений — освободить белорусов и "близких по менталитету к россиянам" украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России.

Кроме того, МВД РФ предлагает сократить с трех лет до одного года срок обязательной работы в России высококвалифицированных специалистов для получения ими гражданства.