В МВД спрогнозировали рост числа получивших российское гражданство

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число иностранцев, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке как носитель русского языка, значительно вырастет и будет уступать лишь проценту участников госпрограммы по переселению соотечественников, сообщил главный эксперт-специалист отдела анализа информационно-аналитического управления миграционного главка МВД России Александр Пережогин.
По данным МВД, за первое полугодие 2018 года в упрощенном порядке в гражданство РФ принято почти 119 тысяч человек, 51,5% из них составляют участники госпрограммы. Почти 17% получили упрощенно российский паспорт, так как заключили брак с гражданином РФ, практически 12% от общего числа — дети гражданина РФ. Доля принятых в гражданство упрощенно как носитель русского языка составила 6,1%.
В конце июня на сайте Кремля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления вида на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ. Срок выполнения поручения — 31 августа 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин. По словам первого замглавы МВД Александра Горового, министерство готово к 31 августа внести данный законопроект в правительство.
Кроме того, МВД РФ предлагает сократить с трех лет до одного года срок обязательной работы в России высококвалифицированных специалистов для получения ими гражданства.