Свиридова заступилась за Вайкуле после слов о Крыме

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Алена Свиридова выступила в защиту Лаймы Вайкуле после ее заявлений о Крыме и СССР. Слова певицы приводит телеканал "360".

Ранее Вайкуле заявила, что не испытывает ностальгию по Советскому Союзу, и не поедет в Крым ни за какой гонорар.

"Лайма действительно подданная Евросоюза, у нее просто могут возникнуть проблемы, ну, допустим, миграционные. С въездом и прочее", — отметила Свиридова.

При этом сам скандал вокруг заявления Вайкуле она назвала "охотой на ведьм". Свиридова также предположила, что к подобному выступлению ее подтолкнуло не желание высказать собственную позицию, а принятые законы, жертвами которых стали артисты. Певица призвала оставить свою коллегу в покое.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.