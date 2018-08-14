В Москве проезд на электробусах будет бесплатным в течение месяца

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первые электробусы выйдут на маршруты в Москве с 3 сентября, первый месяц проезд в новом городском транспорте будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"Первые электробусы должны выйти на городские маршруты 3 сентября. Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным", — сообщил мэр в своем официальном Twitter-аккаунте.

Первые #электробусы должны выйти на городские маршруты 3 сентября. Как и при запуске #МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным. До 2020 года Москва закупит 900 электробусов, а еще через год вообще перестанет брать дизельные автобусы. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 августа 2018 г.

Он напомнил, что до 2020 года Москва планирует закупить 900 электробусов, а еще через год вообще перестанет приобретать дизельные автобусы.

Правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы. В мае 2017 года было принято решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018-2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет. Аукционы на поставку электробусов в Москву выиграли автопроизводители "Камаз" и ГАЗ, каждый производитель выпустит по 100 электробусов. Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что автобусный парк в Москве будет полностью электрическим к 2030 году.