В Москве проезд на электробусах будет бесплатным в течение месяца

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первые электробусы выйдут на маршруты в Москве с 3 сентября, первый месяц проезд в новом городском транспорте будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.
"Первые электробусы должны выйти на городские маршруты 3 сентября. Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным", — сообщил мэр в своем официальном Twitter-аккаунте.
Первые #электробусы должны выйти на городские маршруты 3 сентября. Как и при запуске #МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным. До 2020 года Москва закупит 900 электробусов, а еще через год вообще перестанет брать дизельные автобусы.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 августа 2018 г.
Он напомнил, что до 2020 года Москва планирует закупить 900 электробусов, а еще через год вообще перестанет приобретать дизельные автобусы.