Мосгортранс будет бесплатно перевозить группы школьников в столичные музеи

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Власти Москвы во вторник внесли изменения в постановление "О бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися", согласно которым ГУП "Мосгортранс" начнет обеспечивать бесплатные перевозки групп школьников на бесплатные экскурсии в столичные музеи, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник по итогам президиума правительства Москвы.

"Постановление определяет, что по заявкам школ "Мосгортранс" будет бесплатно обеспечивать перевозки групп школьников, направляющихся на бесплатные экскурсии в городские музеи и выставочные залы (до 87,5 тысячи учащихся в год). Финансирование будет осуществляться за счет целевых средств городского бюджета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспорт будет предоставляться как в течение учебного года, так и во время каникул. Заявки на автобус для экскурсий будут оформляться в электронном виде, что позволит автоматически формировать потребность в транспорте.

"Ожидается, что бесплатные перевозки упростят организацию школьных экскурсий. Кроме того, это позволит сэкономить средства родителей и школьных бюджетов (сэкономленные средства могут быть направлены на материальное поощрение педагогов), а также повысят безопасность перевозок детей, так как городской перевозчик ГУП "Мосгортранс" обладает необходимой квалификацией и парком автобусов комфортного туристического класса", — подчеркнули в мэрии.