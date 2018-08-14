В Москве пройдет фестиваль фейерверков "Ростех"

На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фото

На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех", который пройдет 18-19 августа, соберет в Москве около 700 тысяч зрителей, рассчитывают его организаторы. Об этом они рассказали на пресс-конференции, прошедшей во вторник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"В прошлом году около 700 тысяч зрителей было не только на площадке, но и в местах вокруг Братеевского парка. В этом году мы ожидаем такое же количество. Уже в мае было раскуплено 75% билетов. Люди хотят попасть на это мероприятие", — рассказала на пресс-конференции помощник гендиректора госкорпорации "Ростех" по социальным вопросам Юлия Воронина.

Она рассказала, что непосредственным организатором фестиваля выступает "дочка" Ростеха — компания "Пиротехнические технологии". Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы.

"Я уверен, что четвертый фестиваль понравится и москвичам, и многочисленным гостям столицы", — выразил свое мнение руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

По его словам, финансирование фестиваля осуществляется за счет городского бюджета и спонсорской помощи. Однако точную цифру, в которую обошлось мероприятие, он обещал озвучить по окончании фестиваля.

Парк с белыми медведями

Праздничная программа продлится два дня — субботу и воскресенье, 18 и 19 августа. В Братеевском парке в течение двух дней будут проводиться детские и спортивные мероприятия, осуществляться развлекательная программа, например, фестиваль воздушных змеев, а прямо на Москва-реке будет организовано шоу 120 танцующих фонтанов. Развлекательные мероприятия будут начинаться в 14.00.

Вечером, перед самими фейерверками, гостей будут развлекать "Танцы минус" и "Чиж" (18 августа), а также группа "Звери" (19 августа).

Как пояснил организатор фестиваля Андрей Носовский, для прохода посетителей будет установлено 100 рамок. Он отметил, что в связи с мерами безопасности в парк не будут пускать посетителей на велосипедах, роликах и самокатах, с животными, а также своей водой и едой.

"Очень большое количество точек питания будет организовано. Если мне не изменяет память — более 40", — рассказал Носовский.

Билеты на мероприятие можно будет купить в интернете, а также перед входом в сам парк. "Билеты на месте будут стоить на 20-30% дороже, чем при покупке заранее", — пояснила Воронина.

На дни праздников парк украсят арт-объекты, созданные художником-экспериментатором Андреем Бартеневым: семья белых медведей высотой в пять метров, кот в солнечных лучах, солнечный зайчик, слон и множество других экспонатов. С каждым из них можно будет взаимодействовать — залезть на него, сфотографироваться.

"Для этого фестиваля мы решили построить семью полярных медведей. Они будут сидеть на главном холме и своим присутствием держать оборону домашнего очага, любви, счастья, магии и волшебства. В поддержку этой семьи на другом главном холме парка мы поместим огромного солнечного зайца с большим зеркалом", — рассказал сам Бартенев.

Партнерами фестиваля в этом году стали благотворительные фонды "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам "Вера". При их помощи в парке пройдет несколько благотворительных мероприятий.

Команды со всего мира

В фестивале в столице примут участие пиротехники со всего мира. В первый день свое мастерство покажут команды из Австрии, Болгарии, Италии и США, во второй день — из Андорры, Греции, Словении и Великобритании.

"В условиях, когда против России вводят постоянно новые санкции, наше мероприятие приобретает новый смысл, так как многие профессиональные команды из США, Канады и Европы стремятся попасть на наше мероприятие и принять активное участие. Мы понимаем, что несмотря на то что происходит вокруг, люди хотят общаться, вместе дружно жить и не думать о тех угрозах, которыми нас пугают", — сказала Воронина.

Как пояснил гендиректор компании "Пиротехнические технологии" Олег Долгов, выступление каждой команды продлится по 12 минут: две минуты так называемая "визитная карточка", во время которой фейерверк может проводиться только цветами, которые имеются в государственном флаге команды и под ее национальную музыку, 10 минут будет длиться само выступление.

В фейерверках иностранные компании будут использовать российское оборудование и снаряды. Это связано с тем, что из-за чемпионата мира в России были ужесточены требования по ввозу в страну взрывчатых веществ. Границы открыли только 25 июля.

"Вы все в курсе, что были введены достаточно серьезные ограничения по ввозу той или иной продукции, поэтому участники не могли доставить сюда ту продукцию, которую они хотели. Мы предоставляли им все необходимые заряды, изделия и оборудование командам, которые согласились принять участие", — рассказал Долгов.

Он также пояснил, что в этом году российская команда не будет принимать участие в самом конкурсе, борясь за победу. Такое решение было принято, чтобы уравнять возможности команд в связи с ограничениями на ввоз взрывчатых веществ. Однако российская команда откроет фестиваль в первый день и закроет его во второй.

"В 22.58-22.59 мск все будет закончено, чтобы не нарушать законодательство", — отметил Носовский.

У устроителей уже есть планы и на следующий год. В 2019 году они планируют пригласить на фестиваль команды из Китая.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На сайте агентства будет доступна онлайн-трансляция фестиваля.

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