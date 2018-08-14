В Москве пройдет фестиваль фейерверков "Ростех"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех", который пройдет 18-19 августа, соберет в Москве около 700 тысяч зрителей, рассчитывают его организаторы. Об этом они рассказали на пресс-конференции, прошедшей во вторник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она рассказала, что непосредственным организатором фестиваля выступает "дочка" Ростеха — компания "Пиротехнические технологии". Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы.
"Я уверен, что четвертый фестиваль понравится и москвичам, и многочисленным гостям столицы", — выразил свое мнение руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
По его словам, финансирование фестиваля осуществляется за счет городского бюджета и спонсорской помощи. Однако точную цифру, в которую обошлось мероприятие, он обещал озвучить по окончании фестиваля.
Парк с белыми медведями
Вечером, перед самими фейерверками, гостей будут развлекать "Танцы минус" и "Чиж" (18 августа), а также группа "Звери" (19 августа).
Как пояснил организатор фестиваля Андрей Носовский, для прохода посетителей будет установлено 100 рамок. Он отметил, что в связи с мерами безопасности в парк не будут пускать посетителей на велосипедах, роликах и самокатах, с животными, а также своей водой и едой.
"Очень большое количество точек питания будет организовано. Если мне не изменяет память — более 40", — рассказал Носовский.
Билеты на мероприятие можно будет купить в интернете, а также перед входом в сам парк. "Билеты на месте будут стоить на 20-30% дороже, чем при покупке заранее", — пояснила Воронина.
"Для этого фестиваля мы решили построить семью полярных медведей. Они будут сидеть на главном холме и своим присутствием держать оборону домашнего очага, любви, счастья, магии и волшебства. В поддержку этой семьи на другом главном холме парка мы поместим огромного солнечного зайца с большим зеркалом", — рассказал сам Бартенев.
Партнерами фестиваля в этом году стали благотворительные фонды "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам "Вера". При их помощи в парке пройдет несколько благотворительных мероприятий.
Команды со всего мира
"В условиях, когда против России вводят постоянно новые санкции, наше мероприятие приобретает новый смысл, так как многие профессиональные команды из США, Канады и Европы стремятся попасть на наше мероприятие и принять активное участие. Мы понимаем, что несмотря на то что происходит вокруг, люди хотят общаться, вместе дружно жить и не думать о тех угрозах, которыми нас пугают", — сказала Воронина.
Как пояснил гендиректор компании "Пиротехнические технологии" Олег Долгов, выступление каждой команды продлится по 12 минут: две минуты так называемая "визитная карточка", во время которой фейерверк может проводиться только цветами, которые имеются в государственном флаге команды и под ее национальную музыку, 10 минут будет длиться само выступление.
В фейерверках иностранные компании будут использовать российское оборудование и снаряды. Это связано с тем, что из-за чемпионата мира в России были ужесточены требования по ввозу в страну взрывчатых веществ. Границы открыли только 25 июля.
"Вы все в курсе, что были введены достаточно серьезные ограничения по ввозу той или иной продукции, поэтому участники не могли доставить сюда ту продукцию, которую они хотели. Мы предоставляли им все необходимые заряды, изделия и оборудование командам, которые согласились принять участие", — рассказал Долгов.
Он также пояснил, что в этом году российская команда не будет принимать участие в самом конкурсе, борясь за победу. Такое решение было принято, чтобы уравнять возможности команд в связи с ограничениями на ввоз взрывчатых веществ. Однако российская команда откроет фестиваль в первый день и закроет его во второй.
"В 22.58-22.59 мск все будет закончено, чтобы не нарушать законодательство", — отметил Носовский.
У устроителей уже есть планы и на следующий год. В 2019 году они планируют пригласить на фестиваль команды из Китая.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На сайте агентства будет доступна онлайн-трансляция фестиваля.
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