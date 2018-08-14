Роскачество рассказало, от чего зависит стоимость школьной формы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Стоимость школьной формы зависит от качества тканей и объемов производства предприятия-изготовителя — качественные материалы стоят дороже, но именно от состава сырья зависит комфорт ребенка, говорится в сообщении Роскачества.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предлагает установить в России единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум российским фабрикам.

"Ценообразование зависит от качества тканей и объемов производства предприятия. Качественные натуральные или искусственные материалы — например, вискоза — стоят дороже полиэфирных волокон, однако именно от состава сырья будет зависеть комфорт ребенка", — говорится, в свою очередь, в сообщении Роскачества.

Организация отмечает, что при доле свыше 55% полиэфирных волокон школьная форма может иметь "эффект парника": такая ткань не будет "дышать" и впитывать влагу. Это правило распространяется и на подкладку. "Даже если ткань верха костюма будет на 70% состоять из шерстесодержащих тканей, а подкладка — на 100% из полиэфирных волокон, такой костюм не будет соответствовать минимальным требованиям безопасности и не будет комфортным", — поясняется в релизе.

"Хорошо, если подкладка будет изготовлена из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон. Себестоимость изделия, состоящего более чем на 50% из натуральных материалов, будет существенно выше одежды, состоящей из большого количества полиэфирного волокна. В целом, цена на одно изделие ниже 1,2 тысячи рублей должна смутить", — добавляет Роскачество.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".