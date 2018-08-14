Кремль призвал к здравому смыслу при контроле за информацией в соцсетях

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что при контроле за информацией в социальных сетях будет действовать здравый смысл, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос, не вызывают ли в Кремле опасения участившиеся уголовные дела за публикации в соцсетях, в частности, во "Вконтакте". Песков подчеркнул, что каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.
Преследование за "репосты"
В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающих уголовную ответственность за репосты в интернете, которые, по их мнению, не могут считаться преступлением. Депутатов поддержала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
В свою очередь, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта.