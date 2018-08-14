Кремль призвал к здравому смыслу при контроле за информацией в соцсетях

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что при контроле за информацией в социальных сетях будет действовать здравый смысл, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай уникальный, он либо подпадает под действие законодательства соответствующего, либо не подпадает. Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного. Вспомним прямую линию последнюю, на которой президент говорил, что все-таки здравый смысл нужно в каждом конкретном деле сохранять", — сказал Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, не вызывают ли в Кремле опасения участившиеся уголовные дела за публикации в соцсетях, в частности, во "Вконтакте". Песков подчеркнул, что каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.

Преследование за "репосты"

В последнее время резко выросло число уголовных дел за публикации в интернете. Так, в июле суд в Тульской области арестовал мужчину и женщину. Их обвинили в возбуждение ненависти и вражды, в том числе "с использованием информационно-коммуникационных сетей". По этой же статье ранее осудили инженера из Твери Андрея Бубеева, который сделал репосты картинок и материалов, "разжигающих вражду".

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающих уголовную ответственность за репосты в интернете, которые, по их мнению, не могут считаться преступлением. Депутатов поддержала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В свою очередь, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта.