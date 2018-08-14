МЧС планирует построить центр мониторинга и прогноза ЧС на Курилах

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. МЧС РФ планирует до октября 2019 года построить на Курильских островах аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, комплекс объектов аварийно-спасательного центра будет расположен в поселке Китовое на острове Итуруп. Основной целью проекта является защита населения и территории Курильских островов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и осуществление круглосуточного дежурства с целью радиационного, химического контроля окружающей среды, мониторинга обстановки на прилегающей территории, участие в спасательных операциях, обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ на водных объектах, в труднодоступных местах и в особо сложных условиях.

В соответствии с проектом, завершить строительство предполагается до 20 октября 2019 г. Стоимость строительства оценивается в 68,7 миллиона рублей.