Лев Витя, укусивший туристку в Крыму, переедет из сафари-парка в цирк

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Лев, укусивший женщину во время фотографирования в крымском сафари-парке "Тайган", покинет зверинец и переедет в международный цирк, сообщил директор "Тайгана" Олег Зубков.
"Услугу парка "Тайган" "Прогулка ко львам" никто не отменил, и популярность этой эксклюзивной услуги возросла в несколько раз. При этом о происшествии с Ольгой Соломиной знают практически все. Лев Витя чувствует себя хорошо… и все же в августе он уедет в международный цирк. От греха подальше, что называется", — написал Зубков в своем блоге.
По его словам, пострадавшую давно выписалась из больницы.
"Ничего с ее рукой страшного и непоправимого не произошло. Она уехала в свой Киров", — подчеркнул Зубков.
"Прошли внеочередные проверки профильных служб: Роспотребнадзора и ветдепартамента Крыма. Проверки были рядовые, ничего предвзятого, все в рамках действующего законодательства. Полиция описала случай и допросила всех свидетелей данного несчастного случая", — пояснил Зубков.
Львы в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе находятся на открытой огражденной территории. Наблюдать за ними можно с высоких мостов, построенных по всему периметру их обитания. При этом также можно воспользоваться эксклюзивной услугой "Прогулка со львами".
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