МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россияне за первые семь месяцев текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях — около 91,5 миллиона обращений, однако лишь каждая седьмая заявка была одобрена, сказано в исследовании финансового агрегатора "Юником24", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Россияне на 1 августа 2018 года оформили около 91,5 миллиона заявок на получение займов, что превышает показатель 2017 года на 22%. Напомним, что годом ранее он составлял 75 миллионов заявок, в 2016 году – 57,8 миллиона заявок, в 2015 – 38 миллионов заявок. При этом одобрено было около 13 миллионов заявок", — говорится в исследовании.

В компании такую динамику объяснили как отказами, так и тем, что многие заёмщики оформляют сразу несколько заявок в разные МФО. "Порядка 80% клиентов стараются оформить заявки одновременно в пяти-шести МФО, при этом есть и та категория, которая пока не собираются оформлять заем, но хотят узнать условия, в том числе ставку и одобренную сумму, на будущее", — отметили аналитики.

Из подданных заявок, по данным агрегатора, менее 19% приходится на повторных заемщиков, 81% — на первичных клиентов. При этом структура одобренных заявок выглядит таким образом: 44% приходится на повторных клиентов, 55% — на первичных.

Эксперты пояснили, что уровень одобрения в МФО в зависимости от сегмента и модели бизнеса варьируется от 10 до 30% и зависит от ряда факторов: платежеспособности клиента, его кредитной истории, уровня закредитованности, наличия постоянного дохода. Кроме того, одним из важных факторов одобрения МФО заявки выступает наличие ранее у клиента займа в этой организации. Так, уровень одобрения повторным клиентам достигает 50-60%, в то время как уровень одобрения первичным клиентам — 15-20%.

На конец года аналитики прогнозируют, что россияне оформят порядка 155-160 миллионов заявок, при этом реально выдано будет лишь 25-27 миллионов займов.