Число россиян с пятью и более кредитами растет третий год

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами по итогам первого полугодия увеличилась до рекордного уровня в 5,62% от общего числа заемщиков, увеличение наблюдается уже третий год, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В целом эксперты отмечают, что доля заемщиков, имеющих только один активный кредитный договор, постепенно снижается, уступая место мультикредитной модели поведения. Так, по состоянию на январь 2011 года, доля граждан, имеющих один действующий кредит, составляла 73%, в настоящее время этот показатель снизился на 20 процентных пунктов и в июне 2018 года зафиксировался на уровне 53%.
Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин напомнил, что количество кредитов на одного человека, в принципе, ничем не ограничено, кроме платежеспособности заемщика и кредитной политики банка. "В нашей практике известны беспрецедентные случаи, когда общее количество контрактов на одного человека составляло более пятисот единиц, а одновременно такой заемщик обслуживал порядка тридцати активных кредитных договоров", — заключил он.