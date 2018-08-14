В СПЧ юбилей Конституции назвали достойной датой для объявления амнистии

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Юбилей Конституции РФ достоин того, чтобы стать поводом для объявления амнистии, но и без нее значительное число осужденных смогут освободиться из мест лишения свободы раньше благодаря новым правилам зачета срока в СИЗО, заявил РИА Новости глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Такая знаменательная дата, как 25-летие Конституции, конечно, достойна того, чтобы стать поводом для объявления амнистии. С другой стороны, сейчас вступили в силу новые правила зачета срока, проведенного осужденными в следственном изоляторе. И в результате применения этих новых правил на свободу раньше срока выйдет значительное число осужденных", — сказал Федотов.

Тема амнистии в очередной раз была затронута в ходе "прямой линии" президента России Владимира Путина в июне этого года. В частности, один из пользователей соцсетей спросил главу государства, сохранится ли традиция объявлять амнистию после инаугурации президента. Путин в ответ отметил, что в стране нет такой традиции, и заявил, что объявление амнистий должно быть вызвано не внешними, а внутренними и объективными причинами.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") высказал тогда мнение, что объективные условия для объявления амнистии в России есть, ее можно было бы провести в этом году в связи с 25-летием принятия Конституции РФ. За объявление амнистии по случаю юбилея Конституции высказались тогда и в президентском СПЧ. Как отмечал председатель совета, правозащитники попросят президента поддержать эту инициативу.

Закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня — в колонии-поселении, вступил в силу в начале июля. Начальник управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН Игорь Веденяпин ранее в августе сообщил журналистам, что около 14 тысяч человек выйдут на свободу по закону о "дне за полтора" в ближайшие полгода. По его словам, менее чем за месяц с момента вступления закона в силу на свободу вышли 399 человек, ещё 330 осужденным срок был сокращен.