Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутат Государственной думы, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, пишет Daily Storm.
Сама Поклонская отметила, что не готова давать комментарии по вопросам своей личной жизни.
До этого из опубликованных декларациях о доходах следовало, что супруга у Поклонской не было, с первым мужем она развелась. При этом СМИ сообщали, что у нее есть мужчина, отношения с которым не зарегистрированы.
Соловьев занимал пост старшего следователя по особо важным делам в ФССП, в 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем перешел на работу в аппарат уполномоченного по правам человека. Имеет почетное звание заслуженного юриста России.
О личной жизни
В интервью РИА Новости Поклонская пояснила, что пыталась "тщательно скрывать свою личную жизнь", потому что каждый человек имеет право на личное пространство.
Ранее депутат говорила СМИ, что у нее "замечательная семья" — муж и ребенок. Поклонская пояснила, что когда она про это рассказывала, у нее были отношения с мужчиной, которые пара намеревалась оформить.
По ее словам, была еще одна причина, по которой она представляла его как мужа. "Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться", — рассказала Поклонская.
Именно для того, чтобы не травмировать этих людей и "сразу напрочь убивать все желание", она и говорила, что замужем.
"Может быть, была тогда не совсем права", — признала Поклонская.