Эксперт рассказал, как Вайкуле стоит решить вопрос с Крымом

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Член Общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Лайма Вайкуле должна бесплатно дать концерт в Крыму, если хочет продолжить работать в России.

По его словам, Вайкуле должна была отмалчиваться на вопрос украинских журналистов, поедет ли она в Крым.

"Ни о какой дружбе народов речи не идет. Мотив простой — она хочет зарабатывать деньги и в Грузии, и в России, и на Украине. Ее никто не просил трогать тему Крыма, она могла отмолчаться", — считает Коротченко.

Он также добавил, что для решения этой проблемы Вайкуле должна дать бесплатный концерт в Крыму.

"Наша позиция должна быть нормальной. Хочешь работать в России? Твоя первая концертная площадка Крым. Бесплатно дай концерт, если ты любишь Россию", — заявил главред.

При этом он считает, что вопрос выступления в Крыму никак не связан с шоу-бизнесом.

"Это вопрос политический! Если мы, Россия, себя уважаем. Вот такие "цеевропейцы" пусть едут выступать в другие места. Мы не должны нашими деньгами подпитывать тех, кто демонстрирует, извините, скрытую русофобию", —подчеркнул Коротченко.