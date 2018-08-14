Пушков назвал "ахинеей" слова Вайкуле о запрете на посещение Крыма

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал "ахинеей" заявление певицы Лаймы Вайкуле том, что в Крыму якобы запрещено выступать.

Пушков в своем Twitter подчеркнул, что никакого запрета гражданам Евросоюза посещать Крым не существует. Сенатор напомнил, что ряд депутатов, журналистов и политиков из таких европейских стран, как ФРГ, Франция, Италия, ранее посещали полуостров. В их числе были бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони и нынешний вице-премьер Маттео Сальвини.

"Насчет "запрета" гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в том числе Берлускони и нынешний вице-премьер Италии

"А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — отметил Пушков.

Также он дал певице совет не приезжать в Россию на заработки, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы" для "европейцев", которых там нет и которые с ее творчеством не знакомы.

По мнению Пушкова, так Вайкуле сможет избежать "сошедших с ума и зомбированных людей-зверей".

Реакция коллег по цеху

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Вайкуле своим заявлением могла оскорбить огромное количество своих поклонников.

"Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество", — отметил Пригожин.

Дрессировщик Эдгард Запашный назвал заявление Вайкуле попыткой укусить руку, которая продолжает ее кормить. Артист отметил, что у Вайкуле была возможность отказаться от звания заслуженной артистки Латвийской ССР, но она ей не воспользовалась.

"На тот момент вы, видимо, "любили" Советский Союз", — предположил Запашный.

Он также напомнил Вайкуле, что Крым — это российская территория, и призвал ее набраться мужества и не посещать Россию, если ее взгляды столь сильно отличаются от взглядов россиян.

Российский певец и композитор Олег Газманов назвал заявление Вайкуле некрасивым. При этом он отметил, что исполнительнице все дала Россия.

По словам Газманова, он бы не хотел обсуждать темы гастролей в Крым, однако "политика все равно вокруг, и куда ты от нее ни скрываешься, все равно она с тобой". Артист заявил, что у него есть четкая позиция по поводу Крыма и комментировать слова Вайкуле он не собирается, поскольку это было бы некрасиво.

"Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья", — отметил Газманов.

"Люди сошли с ума"

Сама певица заявила латвийским журналистам, что шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме.

"Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит <…> Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят <…> Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления", — заявила Вайкуле.

При этом артистка отметила, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.

По словам певицы, она не хочет больше участвовать в скандале.

В субботу Вайкуле призналась, что не поехала бы Крым ни за какие деньги. Артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.