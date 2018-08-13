РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Пушков назвал слова Вайкуле о Крыме "ахинеей"

(обновлено: 23:22 13.08.2018)
040649
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле. Архивное фотоПевица Лайма Вайкуле. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Совфеде раскритиковали заявление певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму.

Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
"Жертва пропаганды". В Госдуме прокомментировали слова Вайкуле о Крыме

Так, сенатор Алексей Пушков назвал ее слова "выдумкой и ахинеей".

"Насчет "запрета" гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал политик у себя в Twitter.

Помимо этого, он посоветовал певице не приезжать на заработки в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы" для "европейцев", которых там нет, и которые с ее творчеством не знакомы. Так, по мнению сенатора, она сможет избежать "сошедших с ума и зомбированных людей-зверей".

"Люди сошли с ума"

Ранее Вайкуле заявила, что не испытывает ностальгии по СССР и не поедет выступать в Крым "ни за какой гонорар".

Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Газманов прокомментировал слова Лаймы Вайкуле о Крыме

Позднее она отметила, что ее шокировала реакция общественности на ее слова. "Я даже не представляла, что люди такие звери", — сказала певица. Она добавила, что те, кто высказался с критикой в ее адрес, зомбированы и сошли с ума.

При этом артистка отметила, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться, и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — считает певица.

"Не интересуюсь политикой"

Вайкуле также обвинила журналистов в "подтасовывании" ответов.

Певица Лайма Вайкуле
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Политолог: слова Вайкуле о поездке в Крым определяют отношение к ней самой

"Что бы я сейчас ни говорила, это все не имеет никакого значения, потому что изначально подтасовываете, журналисты, я имею в виду, вопросы с ответами. Не я говорю что-то, а меня спрашивают. Меня спрашивают: "Вы ни за какие деньги не поедете в Крым?". Я говорю: "Нет, потому что у нас в стране закон, запрещающий работать в Крыму", — заявила она в эфире телеканала Россия-24.

Вайкуле также упрекнула журналистов в попытке растиражировать ее заявление, подчеркнув, что не интересуется политикой и ничего в ней не понимает.

"Даже не понимаю, о чем с вами говорить. Вы все равно не слышите. Какой мне смысл что-то говорить?", — отметила она.

Громкое заявление певицы вызвало общественный резонанс. Так, продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал позицию Вайкуле за лицемерие, а в Госдуме назвали артистку жертвой антироссийской пропаганды.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена