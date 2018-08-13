МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Совфеде раскритиковали заявление певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму.

Так, сенатор Алексей Пушков назвал ее слова "выдумкой и ахинеей".

"Насчет "запрета" гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал политик у себя в Twitter.

Помимо этого, он посоветовал певице не приезжать на заработки в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы" для "европейцев", которых там нет, и которые с ее творчеством не знакомы. Так, по мнению сенатора, она сможет избежать "сошедших с ума и зомбированных людей-зверей".

"Люди сошли с ума"

Ранее Вайкуле заявила, что не испытывает ностальгии по СССР и не поедет выступать в Крым "ни за какой гонорар".

Позднее она отметила, что ее шокировала реакция общественности на ее слова. "Я даже не представляла, что люди такие звери", — сказала певица. Она добавила, что те, кто высказался с критикой в ее адрес, зомбированы и сошли с ума.

При этом артистка отметила, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться, и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — считает певица.

"Не интересуюсь политикой"

Вайкуле также обвинила журналистов в "подтасовывании" ответов.

"Что бы я сейчас ни говорила, это все не имеет никакого значения, потому что изначально подтасовываете, журналисты, я имею в виду, вопросы с ответами. Не я говорю что-то, а меня спрашивают. Меня спрашивают: "Вы ни за какие деньги не поедете в Крым?". Я говорю: "Нет, потому что у нас в стране закон, запрещающий работать в Крыму", — заявила она в эфире телеканала Россия-24.

Вайкуле также упрекнула журналистов в попытке растиражировать ее заявление, подчеркнув, что не интересуется политикой и ничего в ней не понимает.

"Даже не понимаю, о чем с вами говорить. Вы все равно не слышите. Какой мне смысл что-то говорить?", — отметила она.

Громкое заявление певицы вызвало общественный резонанс. Так, продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал позицию Вайкуле за лицемерие, а в Госдуме назвали артистку жертвой антироссийской пропаганды.